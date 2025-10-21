Таку думку в етері 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що Путін залишається на своїх позиціях та хоче, аби Україна віддала Донеччину в обмін на завершення вогню. Нині Трамп заперечує інформацію, що нібито закликав Зеленського віддати Росії Донбас.

Яке бачення нав'язуватиме Росія в діалозі з США?

Експерт-міжнародник переконаний в тому, що сьогодні для американського президента вкрай важливо мати результати в переговорах з російською стороною. Він звернув увагу на те, що після телефонних розмов з Путіним лідер США змінює свою позицію, починає ретранслювати ті заяви, які можуть суперечити тим, які він озвучував раніше.

Зараз Трамп знову починає хитатися. Я не виключаю, що певні спроби тиснути на українського президента були. Україні треба тримати руку на пульсі, не дати ніякої можливості, щоб Путін нав'язав своє бачення завершення війни, свою парадигму міжнародних відносин на кшталт "нової Ялти",

– наголосив Желіховський.

На думку експерта-міжнародника, напередодні ймовірної зустрічі з Трампом у Будапешті російський диктатор буде шукати нові підходи, аби ситуація виглядала так, що він нібито готовий на певні компроміси. Насправді ж він буде намагатися отримати для себе максимальну вигоду. Желіховський висловив сумнів, що Путіну вдасться щось отримати, але спроби такі точно будуть.

"Можливо, що під час зустрічей на міністерському рівні, які передуватимуть перемовинам на найвищому, будуть з боку російської сторони намагання нав'язати американській, що нібито Росія ратує за мир, готова припинити вогонь, але можуть бути звинувачення у тому, що Україна цього не хоче, що офіційний Київ є непоступливим", – припустив Желіховський.

Він підсумував, що російське керівництво прагне представити себе Сполученим Штатам в якості жертви, буде казати, що Росія була вимушена вести бойові дії, розповідати про те, що буцімто в Україні загрожувала небезпека російськомовному населенню. Ці наративи Кремля давно відомі, тож саме цю парадигму, зі слів Желіховського, російська сторона наразі буде нав'язувати.

Що відомо про підготовку переговорів Росії та США?