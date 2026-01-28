Про намір запустити таку ініціативу Віктор Орбан заявив ще 16 січня, відкрито апелюючи до електорату та пропонуючи йому виступити проти європейського фінансування України. Зразок відповідного документа оприлюднили в соцмережах угорського уряду 27 січня.
Яким буде текст петиції?
На бланку петиції зображено президента України Володимира Зеленського з простягнутою рукою, поруч – глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідер Європейської народної партії Манфред Вебер, які, за задумом авторів, нібито заохочують "наповнити" цю руку грошима.
У тексті стверджується, що Україну планують прийняти до ЄС упродовж чотирьох років і що в статусі члена Союзу вона нібито отримає близько 800 мільярдів доларів.
Зразок антиукраїнської петиції від уряду Угорщини / Скриншот із соцмережі
Також петиція містить твердження, що Брюссель готується не лише постачати зброю, а й фактично вступити у війну на боці України, перекладаючи фінансовий тягар на європейців, зокрема угорців. Автори документа заявляють, що Україна, мовляв, ніколи не поверне отриману допомогу, а європейські кошти будуть вилучені з бюджетів країн ЄС.
Окремо зазначається, що в Угорщині нібито скасують 13-ту і 14-ту пенсії, підвищать податки та тарифи на комунальні послуги, а зекономлені гроші "відправлять в Україну".
У петиції пропонується відзначити одну або кілька з трьох позицій:
заперечення подальшого фінансування війни;
відмову оплачувати функціонування української держави;
незгоду з підвищенням тарифів через війну.
Заповнений бланк можна буде безкоштовно надіслати до 23 березня 2026 року. Менш ніж за місяць після цього, 12 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори, на яких партія Віктора Орбана вперше за багато років може втратити більшість.
Останні заяви Угорщини про війну Росії в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував Євросоюз за наміри обмежити доступ Будапешта до російських нафти й газу. Він заявив, що Угорщина оскаржуватиме в суді європейські рішення про відмову від російських енергоносіїв і наголосив, що країна не виділятиме коштів на підтримку України.
Водночас Угорщина не може відмовитися від російських енергоносіїв. Будапешт разом із Братиславою готуються подати позов до Суду Європейського Союзу проти регламенту REPowerEU, який передбачає зміни в енергетичному балансі та обмеження імпорту російського газу.
Крім того, Орбан заявив, що Угорщина не підтримає членство України в ЄС у найближчі сто років. Він також звинуватив українську сторону у спробах вплинути на перебіг парламентських виборів в Угорщині, які заплановані на 12 квітня.