Об этом политик написал в своей заметке на фейсбуке

Как Сийярто поддержал украинцев, которые бегут от мобилизации?

В своем посте 9 февраля, Петер Сийярто цинично написал, что война уже всем надоела, а украинский народ не хочет умирать. По его мнению, каждый день на улицах украинских городов происходят "насильственные действия" из-за мобилизации.

Много "охоты" на простых людей. Многие украинские мужчины отчаянно пытаются сбежать из Украины, чтобы избежать отправки на фронт,

– написал политик.

Он также добавил, что украинские пограничники делают все для того, чтобы поймать беженцев. Сийярто напомнил, что украинские власти недавно арестовали венгра, который пытался помочь сбежать за границу пяти украинским мужчинам.

Министр написал, что Генеральное консульство в Берегшахе уже обеспечило ему защиту, а Венгрия будет помогать задержанному во время полицейских процедур.

В конце своего сообщения, Петер Сийярто призвал закончить войну как можно быстрее, а "насильственные действия" – немедленно прекратить.

Что известно о заявлениях Венгрии относительно Украины?