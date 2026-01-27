Початок 2026 року зробив міграційну політику США однією з найвибуховіших внутрішніх тем. За кілька тижнів силові операції федеральних агентів ICE призвели до загибелі двох людей, масових протестів у великих американських містах та відкритого конфлікту між Білим домом та владою на місцях.

Те, що адміністрація Трампа намагається продати як відновлення контролю над нелегальною міграцією, дедалі частіше сприймається частиною суспільства як силове нав'язування федеральної волі тим штатам і містам, які перебувають в опозиції до Білого дому.

24 Канал проаналізував проблеми, які викликають масштабні антимігрантські рейди агентів ICE, протести проти їхньої діяльності у великих американських містах. Та з'ясував чи всі прихильники Трампа підтримують подібні силові методи і який вплив це матиме на майбутні проміжні вибори у Сполучених Штатах.

Допоміг розібратися в деталях внутрішньої американської ситуації директор Центру міжнародних досліджень і доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

Агенти ICE вбили вже двох людей: чому американці протестують проти антимігрантської політики Білого дому?

Оновлена агресивна міграційна політика президента США Дональда Трампа вийшла за межі публічних дискусій та політичних скандалів і призвела до перших смертельних випадків. Менш ніж за три тижні федеральні агенти, залучені до операцій із "дотримання імміграційного законодавства", стали фігурантами двох летальних інцидентів, що зрештою спричинило хвилю протестів проти свавілля силовиків та політики Білого дому.

Перший випадок стався на початку січня в Міннеаполісі, коли під час чергового рейду агентів ICE (Immigration and Customs Enforcement), який адміністрація Трампа описувала як частину великої операції з виявлення нелегальних мігрантів та злочинців, була застрелена громадянка США Рене Ніколь Ґуд.

Обставини інциденту відразу викликали хвилю суперечок в мережі, адже, згідно з офіційними заявами, жінка начебто загрожувала життю одного з агентів, і той був змушений застосувати зброю для самозахисту. Натомість свідки вбивства та відео з місця події ставлять під сумнів цю версію і вказують на те, що агент перевищив повноваження, і це врешті призвело до смерті жінки.



Протести проти діяльності ICE у Міннеаполісі, штат Міннесота / Фото Associated Press

Вже за кілька годин після появи цієї новини в Міннеаполісі та сусідніх містах почалися протести, які швидко переросли з локальних пікетів у багатоденні акції з вимогами розслідування цієї справи й зупинки самих антимігрантських рейдів. Згодом мітинги охопили ще кілька великих міст у США, зокрема Лос-Анджелес, Чикаго, Портленд та Нью-Йорк.

Варто зауважити, що операція в Міннесоті – відома як "Operation Metro Surge" – була одним із наймасштабніших антимігрантських рейдів в історії США. До штату спрямували близько 3 000 агентів ICE та Прикордонного патруля США, що в рази перевищує кількість місцевих поліцейських підрозділів.



Така кількість федеральних агентів значно перевищує подібні масштабні операції в інших великих містах, як Чикаго чи Нью-Йорк, що зрештою створило ефект такої собі "силової присутності" федеральної влади в Міннеаполісі та передмісті. Тільки за офіційними даними, в рамках операції вже було заарештовано близько 2 400 людей, а федеральні служби заявляли про тисячі зафіксованих випадків порушень міграційного законодавства.

Місцева влада в Міннеаполісі та на рівні штату прямо дистанціювалася від дій ICE, звинувачуючи Білий дім у відсутності належної координації з місцевими муніципальними службами та правоохоронними органами. Мер Міннеаполісу та губернатор Міннесоти відкрито критикували операцію, описуючи її як надмірно мілітаризовану та таку, яка радше несе загрозу місцевому населенню, ніж забезпечує дотримання американських законів.

Це лише посилило відчуття конфлікту між федеральним центром і регіонами, де місцева влада бачить у діях ICE спробу демонстрації сили проти політичних опонентів.

Володимир Дубовик директор Центру міжнародних досліджень Так, дійсно, найбільш активні силові дії федерального уряду відбуваються саме в штатах та містах де домінують демократи, тож можна говорити, що це певний засіб тиску. Але зараз виходить, що воно потопить протилежні результати. Недотримання певних прав та свобод також викликає незадоволення багатьох.

Цей конфлікт особливо чітко проявився у публічних заявах, коли республіканські чиновники з Вашингтона й прибічники адміністрації Трампа наполягають, що масштабна операція є виправданою відповіддю на "безлад" на кордонах та в тих містах, де постійно зростає злочинність і активно використовуються лазівки в міграційних законах.

Вони стверджують, що жорсткі заходи – це необхідність для відновлення порядку, і що критика місцевої влади та підбурювання населення до протестів лише допомагає злочинцям уникати правосуддя.

І навпаки, місцеві демократи та правозахисники підкреслюють, що операція в Міннеаполісі є надзвичайно небезпечною для громадян. Школи були змушені переходити на дистанційне навчання, місцеві бізнеси зачинялися, а мешканці часто боялися виходити на вулицю — навіть ті, хто не мав стосунку до міграційних правопорушень.

Втім, зрештою протести пішли на спад, і коли здавалося владі вдалося вирулити ситуацію з-під суспільного гніву без зайвої політичної шкоди, – стався другий аналогічний інцидент, що вдихнуло нову хвилю в протести та посилило невдоволення діяльністю агентів ICE.

24 січня федеральні агенти застрелили Алекса Претті під час конфлікту, який, за даними слідства, виник під час перевірки документів в інших осіб. Сам Претті при цьому також був громадянином США. Цей випадок миттєво зруйнував головний аргумент прихильників жорсткої міграційної лінії про те, що силові дії спрямовані виключно проти нелегалів.

Для протестувальників це стало очевидним доказом того, що масштаби, і, головне, – методи подібних операцій створюють ризики для будь-кого, незалежно від громадянства.

Громадські активісти, місцеві політики та правозахисники наголошують на тому, що масові рейди перетворюють цілі райони на зони силового контролю, де ризик помилки або надмірного застосування сили різко зростає. У відповідь на це в Міннеаполісі з'явилися так звані групи спостерігачів, які документують дії агентів та надають юридичну допомогу сім'ям затриманих.

Зрештою, міграційна політика США більше не обмежується виключно контролем кордонів, а дедалі більше демонструє внутрішні політичні суперечки в самих Сполучених Штатах. Тобто мова вже не тільки про нелегальних мігрантів як таких, це скоріше додаткова спроба федерального уряду продемонструвати свою силу та контроль в опозиційних містах та штатах, які відкрито критикують дії Білого дому.

Застосування озброєних структур у такому контексті розмиває межу між боротьбою з нелегальною міграцією та демонстрацією сили, роблячи міграційну політику зручною підставою та інструментом політичного тиску всередині країни.

Наскільки гостра проблема нелегальної міграції у США: що показують опитування?

Натомість аргументи прихильників боротьби з нелегальною міграцією теж цілком зрозумілі, і станом на сьогодні це залишається реальною проблемою для США, і в особливості для прикордонних штатів. За даними Прикордонно-митної служби США, упродовж останніх років кількість незаконних перетинів на південному кордоні США сягала мільйонів людей на рік, створюючи тиск на прикордонні служби, систему притулків та місцеві бюджети.

Натомість згідно з офіційною статистикою, протягом 2025 року кількість таких випадків була зменшена на близько 70%.

В цьому контексті, ICE виконує функцію такого собі "внутрішнього кордону". Агентство відповідає за виявлення нелегалів вже безпосередньо вглибині американської території з подальшою депортацією тих, кому в притулку було відмовлено.



Водночас ICE активно співпрацює з іншими американськими правоохоронцями, щоб виявити, коли порушення міграційного законодавства поєднується з реальними кримінальними злочинами затриманого.

Володимир Дубовик директор Центру міжнародних досліджень Проблема нелегальних мігрантів в Америці цілком реальна. Але лише такими силовими заходами її навряд чи можна вирішити. Тут потрібна реформа законодавства, мабуть, надання легального статусу багатьом з них. Про це раніше говорили представники обох партій, в тому числі й республіканці, як-от, скажімо, президент Джордж У. Буш чи то сенатор Маккейн. Але зараз в країні така поляризація, що знайти спільну позицію навряд чи вдасться.



Агенти ICE проводять затримання підозрюваного у порушенні міграційного законодавства США / Фото Associated Press

Однак в обох таборах, як серед прихильників боротьби з міграцією, так і серед опонентів – часто виникає невдоволення самими методами, які використовують агенти ICE. За даними Reuters, лише в перші дні 2026 року в системі утримання цієї служби померли щонайменше чотири мігранти, що знову поставило питання про умови в яких їх розміщують після затримання.

Додаткову напругу створили рішення адміністрації скоротити фінансування нагрудних камер та загалом послабити механізми внутрішнього контролю за діями агентів. Такий крок правозахисники розцінили як спробу зменшити прозорість саме в той момент, коли силові операції масштабуються та призводять до летальних випадків вже серед американських громадян.



Близько 77% всіх мігрантів старше 16 років мають роботу або перебувають в процесі пошуку / Джерело Brooking Institution

На додачу, дослідження Brookings Institution показують, що масові депортації або різке посилення антимігрантських рейдів мають і певні економічні наслідки. В окремих секторах економіки фіксується дефіцит робочої сили та прогнозується уповільнення зростання ВВП у середньостроковій перспективі. Зрештою, міграційна політика адміністрації Трампа може підірвати економічну стабільність, яку він та його адміністрація декларують як свій основний пріоритет.

Підсумувати враження американського суспільства від діяльності ICE допомагає опитування Pew Research Center. Згідно з їхніми даними, значна частина американців (близько 51% населення) дійсно погоджується з необхідністю депортації людей, які перебувають у США нелегально, але водночас ті самі люди вважають, що адміністрація заходить надто далеко у методах реалізації цієї політики.

Такі цифри частково пояснюють масовість цих протестів, адже вимоги не зводяться лише до радикального відторгнення всіх функцій держави, що контролюють, вони радше критикують надмірність та непрозорість силових дій, які все частіше стають частиною повсякденного життя в американських містах – особливо в тих, що традиційно вважалися "безпечними для мігрантів".

Невдоволення зростає: як можуть вплинути протести проти ICE на майбутні вибори?

Протести проти діяльності ICE виникли в дуже чутливий для американської політики момент – напередодні нового передвиборчого циклу та підготовки до проміжних виборів восени 2026 року. І хоча тема мігрантів традиційно дозволяє мобілізувати правий республіканський електорат, останні події показали, що саме методи реалізації жорсткої політики можуть стати для адміністрації Дональда Трампа та всієї Республіканської партії політично дуже болісними.



Згідно з опитуванням, 59% дорослих республіканців підтримують застосування сили для боротьби з нелегалами

Опитування Reuters/Ipsos фіксують суперечливу картину, коли з одного боку, значна частина дорослих американців підтримує посилення контролю над нелегальною міграцією як такою, але з іншого – підтримка різко просідає, коли мова заходить про масштабні рейди із застосуванням вогнепальної зброї та безпосередні ризики для громадян США.

Опитування показало, що навіть серед республіканців немає повної єдності у цьому питанні, тобто велика частина виборців погоджується з метою Білого дому, але водночас стурбована сплеском насильства й відсутністю належного контролю за діями агентів.

Володимир Дубовик директор Центру міжнародних досліджень Початково, рік тому, більшість американців сприятливо ставилися до планів Трампа вчиняти рішучі дії для боротьби з нелегальними мігрантами, особливо такими з них хто був помічений у протиправній діяльності. Але то якого характеру цей процес набув сьогодні, викликає все більше несприйняття з боку громадськості. Це зокрема стосується незалежних виборців. Навіть серед республіканців в останні дні було чутно критичні зауваження, тож Трамп скоріше за все спробує якось зняти напругу та нівелювати цю критику.

Водночас демократи абсолютною більшість виступають проти масштабних депортацій та тим більше проти методів, які використовують агенти ICE. Власне, саме прихильники Демократичної партії і є головною рушійною силою на протестах проти діяльності федеральних агентів.

Набагато складніша ситуація серед незалежних виборців, і це є ключовою проблемою для республіканців на майбутніх мідтермах. Саме ці групи населення – мешканці передмість, мегаполісів та молодь – традиційно вирішують долю конкурентних штатів на виборах, і вони так само невдоволені насильством на вулицях, спричиненим агентами ICE.



Масштаб протестів продовжує збільшуватися, попри жорсткі погодні умови / Фото Associated Press

Політичний ризик для Білого дому полягає в тому, що імміграційна політика дедалі менше виглядає як питання "порядку", і все більше походить на прямий конфлікт між федеральним центром і місцевою владою. Використання озброєних федеральних агентів у штатах і містах, які відкрито перебувають в опозиції до адміністрації, підсилює наратив про надмірну централізацію і силовий тиск.

Володимир Дубовик директор Центру міжнародних досліджень Інформаційний фон зараз несприятливий для президента. Він це відчуває, тож будуть корективи, зокрема класичний спосіб – звинуватити певних підлеглих в помилках. Чи вдасться вгамувати ситуацію? Від цього й буде залежати подальший вплив цього питання на політичний процес – як на місцевому, регіональному так і загальнонаціональному рівнях.

Для опонентів республіканців це створює зручну картинку для майбутньої кампанії, коли американці будуть змушені обирати не "за" чи "проти" контролю за кордоном та міграцією, а чи вони "за" чи "проти" втручання федерального уряду у місцеве самоврядування.



Водночас самі республіканці у своїй стратегії ставлять на іншу сторону міграційного питання. Вони намагаються мобілізувати виборців через страх хаосу, зростання злочинності та втрати контролю над охороною громадського порядку.

Проблема в тому, що кадри з протестів і розслідування смертельних інцидентів із залученням ICE розмивають цей меседж, переводячи фокус із мігрантів на дії самої держави, коли саме втручання уряду створює більше проблем і небезпеки, ніж було до цього. Зрештою, до майбутніх виборів це може зіграти проти адміністрації Трампа в ключових штатах, де електорат одночасно прагне "порядку", але не готовий платити за нього відчуттям постійної загрози у власних містах.