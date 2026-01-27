24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

США сповзають в автократію

Ключовою відмінною рисою авторитарних урядів є їхня здатність застосовувати надмірну силу проти опонентів. Кожен уряд використовує примусову тактику в поліцейській діяльності, але є чіткі межі. Британський уряд може застосовувати силу для розгону протестувальників з деяких місць. Але різні інституційні механізми контролю та суворість норм проти авторитаризму роблять немислимим для поліції невибіркове вбивство протестувальників.

Натомість не було ніякого здивування, коли тодішній президент Сирії Башар Асад жорстоко відреагував на протести під час Арабської весни. Більшість людей розуміють, що авторитарні уряди можуть і будуть застосовувати силу проти опозиції, незалежних ЗМІ та інших стовпів громадянського суспільства.

Таке насильницьке придушення опозиції в демократичних або загалом неавторитарних суспільствах зіштовхується з кількома перешкодами.

По-перше, репресії викличуть шок і обурення як з боку інших гілок влади, так і з боку громадянського суспільства, що, ймовірно, стане контрпродуктивним.

По-друге, уряд навіть не може бути впевнений, що його сили безпеки виконають такий наказ. Під час першого терміну Дональда Трампа військове керівництво США чітко дало зрозуміти, що воно цього не зробить.

ICE (Міграційна та митна правоохоронна служба США – 24 Канал) значно розширилася протягом 2025 року і, за всіма свідченнями, завербувала молодих чоловіків, які дуже симпатизують екстреміській версії антиімміграційної програми Трампа.

Службі надали надзвичайно широкі повноваження та дозволили використовувати тактику, яку вважали б немислимою для будь-якого федерального агентства в минулому. Міністерство юстиції висловило непохитну підтримку можливим незаконним діям ICE, навіть відмовившись їх розслідувати.

Символізм подій у Міннесоті очевидний. ICE вже застрелила двох невинних мирних жителів: Рене Гуд, матір трьох дітей, яка щойно відвезла сина до школи, а тепер Алекса Претті, медбрата реанімації, який знімав рейд ICE.

Ці федеральні агенти регулярно використовують погрози та насильницькі методи проти протестувальників, які документують їхню діяльність. Однак найголовніше те, що, надавши агентам ICE фактичний імунітет, адміністрація Трампа дала їм зелене світло на посилення насильницької тактики.

Якщо це насильство залишиться безконтрольним, то може справді стати поворотним моментом, оскільки створить шаблон для інших сил безпеки, тісніше пов'язаних з Трампом, як застосовувати силу проти будь-якого прояву опозиції.

У такому разі сповзання до авторитарного режиму може стати невідворотним, оскільки громадянське суспільство зазнає невдачі перед репресіями, а норми, що протистоять таким репресіям, неухильно руйнуватимуться.

Як демократи вплинули на те, що зараз відбувається у США?

Дві гілки влади, які повинні контролювати президента (Конгрес і Верховний Суд), демонструють велику лояльність планам Трампа. Не менш важливий інституційний контроль з боку незалежних агентств також був послаблений, особливо через можливість президента призначати союзників і поплічників на ключові посади. Головною метою адміністрації є формування необмеженого імперського президентства – саме так укріплюється авторитаризм, як ілюструють сучасні приклади від Угорщини до Еквадору, Мексики, Нікарагуа, Туреччини та Венесуели.

Існує ще один аспект, у якому цей момент може виявитися поворотним. У січні 2017 року я стверджував, що першу адміністрацію Трампа можна стримати лише мирними протестами. Навіть тоді було очевидно, що інші гілки влади не зможуть ефективно стримувати Трампа, навіть якби вони спробували, то Трамп переписав би норми на свою користь.

Хоча протести виявилися потужним захистом від спроб першої адміністрації Трампа розширити свої повноваження та схилитися до авторитаризму, до 2025 року енергія, яка рухала ними у 2017 році, зникла.

Частково це сталося тому, що багато експертів та значна частина населення інтерпретували результати виборів 2024 року, на яких Трамп переміг за результатами всенародного голосування, як такі, що надають йому більший мандат, ніж у 2016 році, коли він цього не зробив.

Однак була й важливіша причина: активісти Демократичної партії вичерпали свою легітимність за часів Джо Байдена. На державній службі, в університетах, неурядових організаціях і навіть у приватному секторі активісти-демократи перебільшили свої можливості та втратили значну частину підтримки, придушуючи законні побоювання щодо бажаних соціальних змін.

Тож у січні 2025 року захист громадянського суспільства від Трампа, який тепер мав набагато радикальніший порядок денний, був незрілий.

Міннеаполіс може це змінити. Енергія та солідарність людей, які підтримують своїх сусідів-іммігрантів та протестують проти жорстокої тактики ICE, віщують вирішальне протистояння. Результат частково залежатиме від того, наскільки союзники Трампа в Конгресі готові погодитися з офіційним насильством та беззаконням, а також від самого Трампа та його радників. Але найважливішим фактором буде рішучість самого громадянського суспільства, починаючи з Міннесоти.