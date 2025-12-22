Водночас аналітики вважають, що умов для початку нового наступу на кордоні з Сумською чи Харківською областями немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Чи може Росія провести новий наступ на Сумщині чи Харківщині?

Наразі немає ознак, що ворожа армія готується або здатна на значний наступ на Півночі.

ISW не виявила жодних доказів, які б свідчили про те, що російські війська провели великомасштабну передислокацію сил у зону відповідальності Північного угруповання сил або поблизу північного міжнародного кордону України, яка могла б підтримати цілеспрямовану наступальну операцію,

– йдеться у звіті ISW.

Також аналітики звернули увагу на один важливий момент, а саме на зміни у російській тактиці на цьому напрямку. Окупанти не підготували поле бою до масштабного наземного наступу, як це було на Покровському чи Гуляйпільському напрямках.

Зокрема, не було довготривалих повітряних атак безпілотниками. А це, як зазначають аналітики, є частиною російської тактики на інших напрямках – ударами ослабити українську логістику та оборону перед наземними операціями.

"Відсутність такої підготовки поля бою в Сумській і Харківській областях заслуговує на увагу, оскільки такі операції з формування поля бою стали стандартним російським оперативним шаблоном для проведення наземних операцій", – наголошують аналітики ISW.

Водночас вони зауважили, що найближчими днями чи тижнями Росія, можливо, здійснить нові атаки на кордоні з метою інформаційного тиску: вплинути на мирні переговори та показати північний фронт як нібито такий, що руйнується, а також закликати Україну до якнайшвидшої капітуляції. До того ж раніше Путін неодноразово "анонсував" створення і розширення так званої "буферної зони" в Україні.

В ISW вважають, що про можливі наміри Росії провести наземну наступальну операцію на півночі України свідчитиме посилення повітряних ударів чи передислокація військ.

Втім, для цього росіянам доведеться знизити пріоритет південного і східного фронтів.

Яка ситуація на північному кордоні?