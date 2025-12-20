Інститут вивчення війни проаналізував бойові дії в Україні. За даними аналітиків, російські війська мали успіхи на 3 напрямках, а ЗСУ – на двох, передає 24 Канал.

Де просунулися росіяни?

Окупанти нещодавно просунулися на півночі Харківської області.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 19 грудня, що ворог захопив Синельникове та Цегельне (обидва населені пункти – на північний схід від Харкова).

Машовець також додав, що ворожі сили не можуть просунутися вздовж дороги Т-2104 Вовчанськ – Білий Колодязь (на південний схід від Вовчанська), попри постійні атаки в південній частині Вовчанська.

Також геолоковані кадри за 18 грудня показують, що противник просунувся в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Мінікарта, а саме на південь від Плещіївки (на південний схід від Костянтинівки).

Мали успіх росіяни і в районі Добропілля. Кадри за 19 грудня свідчать, що загарбники нещодавно вийшли до північних околиць Заповідного (на південний схід від Добропілля).

Де просунулися Сили оборони?

Геолоковані відеоматеріали, оприлюднені 19 грудня, вказують на те, що українські сили нещодавно утримали позиції або просунулися на північний захід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп'янська) – у районі, де раніше російські джерела заявляли про присутність окупантів.

Зверніть увагу! Костянтин Машовець повідомив, що українські сили встановили вогневий контроль над дорогою Куп'янськ – Голубівка (на північ від Куп'янська), яку росіяни використовують як шлях постачання.

Також українські сили нещодавно просунулися або утримали позиції у районі Борової на Харківщині.

Геолоковані відео, оприлюднені 18 грудня, демонструють присутність Сил оборони на схід від Колісниківки (на північ від Борової) – у районі, де раніше російські джерела заявляли про присутність своїх військ.

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?