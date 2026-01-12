Про це 24 Каналу розповів начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко, зауваживши, що росіяни вже не зацікавленні у штурмах українських посадок, їм важливіше просочуватись в тил. Протидіяти такій тактиці важко, особливо в при складних погодних умовах.
Дивіться також "Вони готові зі мною йти": командирка штурмового взводу розповіла, як здобула авторитет у бою
Яку тактику обрали росіяни біля Покровська?
Начальник штабу 4 батальйону зазначив, що на Покровському напрямку противник постійно намагається просуватись вперед і рухатись через українські бойові порядки. Щоденно ворог здійснює авіаудари, застосовує КАБи, якими б'є по позиціях на передньому краї. Це ускладнює ведення оборонного бою.
Ворог також намагається застосовувати техніку і ставить собі за мету прорвати лінію бойового зіткнення. Росіяни не пробують штурмувати та захопити позиції переднього краю, а застосовують тактику просочування. Саме цій тактиці протидіяти надзвичайно важко,
– наголосив він.
Гриценко пояснив, що боротись з просочуванням окупантів допомагають лише постійні спостереження за всією зоною відповідальності та дрони. Однак через погодні умови зараз застосовувати безпілотники дуже складно – замерзають пропелери, мотори. Противник робить ставку на просочуванні та закріпленні в тилах, де його важко виявити та знищити.
Важливо! Закликаємо читачів долучитись до збору на антишахедні дрони для бригади "Рубіж" за посиланням.
Ситуація біля Покровська: дивіться на карті
Начальник штабу 4 батальйону додав, що ворог використовує тактику просочування не лише біля Покровська, а й по всій лінії фронту. Окупанти використовують живу силу, якої у них дуже багато. Російське командування постійно готує нові групи для руху на Покровськ.
Останні новини з Покровського напрямку:
- В Інституті вивчення війни повідомили, що нещодавно на Покровському напрямку російські війська намагалися просунутися в північній частині міста. Ворог також проводить атаки в прилеглих селах.
- Тим часом Сили оборони зупинили прорив ворога в Мирноград, ліквідувавши групи окупантів. Противник переховувався в укритті, де планував зосередити свої сили для подальших ударів по українській логістиці та проведення диверсій у тилу Сил оборони.
- Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш повідомив, що ворог намагається промацувати українські позиції та шукати місця, де менша кількість особового складу. Однак це коштує росіянам тисячі смертей щомісяця.