Об этом 24 Каналу рассказал начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что россияне уже не заинтересованы в штурмах украинских посадок, им важнее просачиваться в тыл. Противодействовать такой тактике трудно, особенно в при сложных погодных условиях.

Какую тактику выбрали россияне возле Покровска?

Начальник штаба 4 батальона отметил, что на Покровском направлении противник постоянно пытается продвигаться вперед и двигаться через украинские боевые порядки. Ежедневно враг осуществляет авиаудары, применяет КАБы, которыми бьет по позициям на переднем крае. Это затрудняет ведение оборонительного боя.

Враг также пытается применять технику и ставит своей целью прорвать линию боевого соприкосновения. Россияне не пробуют штурмовать и захватить позиции переднего края, а применяют тактику просачивания. Именно этой тактике противодействовать чрезвычайно трудно,

– подчеркнул он.

Гриценко объяснил, что бороться с просачиванием оккупантов помогают только постоянные наблюдения за всей зоной ответственности и дроны. Однако из-за погодных условий сейчас применять беспилотники очень сложно – замерзают пропеллеры, моторы. Противник делает ставку на просачивании и закреплении в тылах, где его трудно обнаружить и уничтожить.

Начальник штаба 4 батальона добавил, что враг использует тактику просачивания не только у Покровска, но и по всей линии фронта. Оккупанты используют живую силу, которой у них очень много. Российское командование постоянно готовит новые группы для движения на Покровск.

