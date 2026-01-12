Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Как Светлана стала командиром?

Светлана рассказала, что присоединилась к бригаде уже на офицерской должности – после завершения обучения в академии управления действиями механизированных подразделений, которую закончила в звании лейтенанта.

По ее словам, сначала военные считали ее "маленькой девочкой".

Я более чем уверена – сначала они не воспринимали меня серьезно,
– добавила командир.

Однако все изменил первый боевой выход.

После того, как военная подготовилась к боевому выходу, пошла на позиции и вернулась, среди собратьев начали распространяться разговоры о том, что она не испугалась. Впоследствии, после нескольких боевых выходов отношение в подразделении изменилось окончательно.

Сейчас это уже было три выхода. Что касается моего взвода – они все готовы со мной сейчас пойти,
– подчеркнула она.

По словам военных, история Светланы – это пример того, как авторитет в боевых подразделениях формируется не по полу или ростом, а по решительности, ответственностью и готовностью бороться за свою страну.

Возможна ли в Украине мобилизация женщин?

  • По закону, военнообязанными являются женщины определенных специальностей и профессий. Речь идет в частности о: медицинских и фармацевтических специальностях (врачи, фармацевты и т.д.), а также другие профессии, соответствующие военно-учетным специальностям из списка Минобороны.

  • Эти женщины формально подлежат воинскому учету, однако не могут быть мобилизованы без добровольного согласия.

  • Для них также обязательным является обновление данных через портал Дія или мобильное приложение Резерв+, лично в ТЦК и СП, или через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).