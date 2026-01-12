Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Як Світлана стала командиркою?

Світлана розповіла, що приєдналася до бригади вже на офіцерській посаді – після завершення навчання в академії управління діями механізованих підрозділів, яку закінчила у званні лейтенанта.

За її словами, спочатку військові вважали її "маленькою дівчинкою".

Я більш ніж впевнена – спершу вони не сприймали мене серйозно,

– додала командирка.

Однак усе змінив перший бойовий вихід.

Після того, як військова підготувалася до бойового виходу, пішла на позиції та повернулася, серед побратимів почали поширюватися розмови про те, що вона не злякалася. Згодом, після кількох бойових виходів ставлення в підрозділі змінилося остаточно.

Зараз це вже було три виходи. Що стосується мого взводу – вони всі готові зі мною зараз піти,

– підкреслила вона.

За словами військових, історія Світлани – це приклад того, як авторитет у бойових підрозділах формується не за статтю чи зростом, а за рішучістю, відповідальністю та готовністю боротися за свою країну.

Військова Світлана розповіла свою історію: дивіться відео

Чи можлива в Україні мобілізація жінок?