Когда встретятся лидеры Украины и США?

Президент США Дональд Трамп намерен принять Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 17 октября.

Ранее сообщалось, что прошли телефонные разговоры между лидерами. В ходе них, по данным журналиста, они обсудили возможность поставки Украине крылатых ракет Tomahawk и пути к завершению войны.

Визит Зеленского может пройти на фоне начала недели переговоров украинской делегации с американскими коллегами в Вашингтоне.

Что именно будут обсуждать лидеры Украины и США, пока неизвестно.

Что обсуждали Трамп и Зеленский по телефону?