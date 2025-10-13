Про це пише 24 Канал з посиланням на кореспондента Financial Times Крістофера Міллера.

Коли зустрінуться лідери України та США?

Президент США Дональд Трамп планує прийняти Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня.

Раніше повідомлялось, що відбулись телефонні розмови між лідерами. Під час них, за даними журналіста, вони обговорили можливість ппостачання Україні крилатих ракет Tomahawk та шляхи до завершення війни.

Візит Зеленського може відбутися на тлі початку тижня переговорів української делегації з американськими колегами у Вашингтоні. Що саме обговорюватимуть лідери України та США наразі невідомо.

Що обговорювали Трамп і Зеленський телефоном?