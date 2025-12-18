Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время разговора с журналистами в Белом доме.

Что сказал Трамп о мирном урегулировании в Украине?

Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о встрече по Украине, которая состоится 20 – 21 декабря во Флориде, заявил, что стороны "уже близки к чему-то".

В то же время он отметил, что ожидает быстрых действий от Украины.

Россия там, и каждый раз, когда (украинцы – 24 Канал) медлят, Россия меняет свое мнение,

– сказал американский лидер.

Трамп уточнил, что "Россия меняет свое мнение", когда "захватывает слишком много территории".

Кстати, профессор американистики Института Клинтона Скотт Лукас в эфире 24 Канала объяснил, что соперничество внутри команды Дональда Трампа влияет на давление в отношении Украины. Один из них исходит из логики Кремля и предусматривает существенные уступки со стороны Украины, а другой формируется с участием Киева и европейских партнеров и начинается с прекращения огня без фиксации окончательных решений заранее.

Что ранее говорил Трамп о переговорах?