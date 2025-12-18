Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что диктатор Путин явно будет вспоминать о войне в Украине. Он не заинтересован ее прекращать, но есть нюансы.

Что будет говорить Путин?

Как отметил Жмайло, вероятнее всего, Путин и в дальнейшем будет говорить бред о "причинах войны". Хотя настоящая причина войны – диктатору не нравится существование независимой Украины. Несмотря на это, если и удастся заключить мирный договор, то диктатор все равно попытается вместить туда пункты, которые будут разрывать наше государство.

Ему удается делать эту "игру", потому что между США и Россией продолжается благоприятная коммуникация. Трамп рискует рейтингом, но пытается спасать российское государство.

Говорят, что у нас есть много проблем с мобилизацией, и мы можем посыпаться. Но, если американцы так себя ведут, это означает, что проблемы есть и в России. И у них может быть обвал фронта. Поэтому Путин и повышает градус, чтобы цена договороспособности была выше. Он будет пытаться протолкнуть эти пункты, чтобы разъесть нашу государственность,

– сказал Жмайло.

Это, в частности, касается обмена территории. Если на такое согласиться, то это запустит цепную реакцию. "Доминяться" так можно и до Закарпатской области.

Проблемы России из-за войны: коротко