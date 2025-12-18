В ночь на 17 декабря Силы специальных операций Украины нанесли удар по полевому артиллерийскому складу россиян в оккупированной Луганской области, используя ударные БпЛА FP-2. Склад поставлял боеприпасы для наступательных операций и принадлежал 101-й отдельной бригаде материально-технического обеспечения армии России.

Кроме этого, ССО ударили по РСЗО БМ-27 "Ураган" и личному составу противника в Донецкой области.