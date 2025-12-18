За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне?
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 193 300 (+950),
- танков – 11 432 (+5),
- боевых бронированных машин – 23 758,
- артиллерийских систем – 35 232 (+27),
- РСЗО – 1573 (+2),
- средств ПВО – 1263 (+1),
- самолетов – 432,
- вертолетов – 347,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 91 716 (+330),
- крылатых ракет – 4073,
- кораблей и катеров – 28,
- подводных лодок – 2,
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 480 (+119),
- специальной техники – 4027.
Потери врага на 18 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ
ВСУ противодействуют врагу: коротко о главном
В ночь на 17 декабря Силы специальных операций Украины нанесли удар по полевому артиллерийскому складу россиян в оккупированной Луганской области, используя ударные БпЛА FP-2. Склад поставлял боеприпасы для наступательных операций и принадлежал 101-й отдельной бригаде материально-технического обеспечения армии России.
Кроме этого, ССО ударили по РСЗО БМ-27 "Ураган" и личному составу противника в Донецкой области.
Также украинские дроны впервые взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка", могло погибнуть 14 моряков. Российские источники утверждают, что о подготовке атак было известно заранее, но информация не дошла до руководства.