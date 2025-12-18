Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що диктатор Путін явно буде згадувати за війну в Україні. Він не зацікавлений її припиняти, але є нюанси.

Що говоритиме Путін?

Як наголосив Жмайло, найімовірніше, Путін і надалі говорити маячню про "причини війни". Хоча справжня причина війни – диктатору не подобається існування незалежної України. Попри це, якщо й вдасться укласти мирний договір, то диктатор все одно спробує вмістити туди пункти, які розриватимуть нашу державу.

Йому вдається робити цю "гру", бо між США та Росією триває сприятлива комунікація. Трамп ризикує рейтингом, але намагається рятувати російську державу.

Кажуть, що у нас є багато проблем з мобілізацією, і ми можемо посипатися. Але, якщо американці так себе поводять, це означає, що проблеми є і в Росії. І у них може бути обвал фронту. Тому Путін і підвищує градус, щоб ціна договороздатності була вищою. Він буде намагатися проштовхнути ці пункти, щоб роз'їсти нашу державність,

– сказав Жмайло.

Це, зокрема, стосується обміну території. Якщо на таке погодитися, то це запустить ланцюгову реакцію. "Домінятися" так можна і до Закарпатської області.

Проблеми Росії через війну: коротко