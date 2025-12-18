Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час розмови з журналістами у Білому домі.

До теми Залишилося 2 кроки до припинення бойових дій, – ексглава МЗС Кулеба

Що сказав Трамп про мирне врегулювання в Україні?

Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про зустріч щодо України, яка відбудеться 20 – 21 грудня у Флориді, заявив, що сторони "вже близькі до чогось".

Водночас він наголосив, що очікує швидких дій від України.

Росія там, і щоразу, коли (українці – 24 Канал) зволікають, Росія змінює свою думку,

– сказав американський лідер.

Трамп уточнив, що "Росія змінює свою думку", коли "захоплює занадто багато території".

До речі, професор американістики Інституту Клінтона Скотт Лукас в ефірі 24 Каналу пояснив, що суперництво всередині команди Дональда Трампа впливає на тиск щодо України. Один з них виходить із логіки Кремля і передбачає суттєві поступки з боку України, а інший формується за участі Києва та європейських партнерів і починається з припинення вогню без фіксації остаточних рішень наперед.

Що раніше казав Трамп про переговори?