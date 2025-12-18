Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час розмови з журналістами у Білому домі.
Що сказав Трамп про мирне врегулювання в Україні?
Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про зустріч щодо України, яка відбудеться 20 – 21 грудня у Флориді, заявив, що сторони "вже близькі до чогось".
Водночас він наголосив, що очікує швидких дій від України.
Росія там, і щоразу, коли (українці – 24 Канал) зволікають, Росія змінює свою думку,
– сказав американський лідер.
Трамп уточнив, що "Росія змінює свою думку", коли "захоплює занадто багато території".
До речі, професор американістики Інституту Клінтона Скотт Лукас в ефірі 24 Каналу пояснив, що суперництво всередині команди Дональда Трампа впливає на тиск щодо України. Один з них виходить із логіки Кремля і передбачає суттєві поступки з боку України, а інший формується за участі Києва та європейських партнерів і починається з припинення вогню без фіксації остаточних рішень наперед.
Що раніше казав Трамп про переговори?
Дональд Трамп заявив, що США були "дуже близькі" до укладення угоди як з Росією, так і з Україною. Проте, за його словами, Зеленському не подобається концепція угоди.
Водночас Трамп закликав європейських лідерів тиснути на Володимира Зеленського, щоб той прийняв мирний план США. Окрім того, Білий дім рішуче налаштований досягти мирної угоди між Росією та Україною до кінця року.
Варто зазначити, що новий раунд переговорів США та Росії щодо мирного врегулювання відбудуться у Маямі 20 грудня. За даними ЗМІ, від американської сторони на зустрічі будуть представлені Стів Віткофф і Джаред Кушнер.