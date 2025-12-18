Украина как никогда сейчас близка к заключению мирного соглашения с Россией, но осталось сделать "два самых тяжелых шага". Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Что означает "конец войны"?

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявления президента США Дональда Трампа о "большом прогрессе" в урегулировании войны является частью его политического стиля и не всегда отражают реальное положение дел. С первого дня после возвращения Трампа в Овальный кабинет тот постоянно говорит о движении вперед и положительной динамике.

Он напоминает в этом смысле мне Советский Союз и строительство коммунизма. Мы все время строили коммунизм, двигались и делали большой прогресс, но так ничего и не построили,

– заметил дипломат.

В то же время, несмотря на риторику, нынешний этап переговоров является первой реальной попыткой создать условия для прекращения боевых действий.

Речь идет именно о прекращении огня, а не о завершении войны, и эти понятия, по мнению Кулебы, принципиально разные. Прекращение огня означает временную паузу в боевых действиях, тогда как прекращение войны возможно лишь тогда, когда президент России Владимир Путин смирится с тем, что Украина окончательно вышла из-под влияния Москвы.

Для Украины таким окончательным моментом станет обретение членства в Европейском Союзе. Ведь война стала возможной из-за того, что Кремль имел основания считать Украину "серой зоной" или буфером между Россией и Европой, а значит – территорией, которую можно забрать.

Когда мы оказываемся в ЕС, это уже переход на новое качество. Это будет конец войны,

– подчеркнул экс-министр МИД.

Кулеба считает, что сейчас происходит серьезная и реальная попытка договориться. Однако, в дипломатии действует правило, по которому ничего нельзя считать согласованным, пока не согласованы все ключевые вопросы.

"Можно пройти весь путь, подойти к двери и даже открыть эту дверь, а порог так и не переступить. Мы вот сейчас на той фазе, когда мы стоим у дверей. У нас остались открыть дверь и переступить ее. Но произойдет ли это сейчас? Под вопросом", – считает Кулеба.

Два ключевых шага

Переступить порог означает решить фундаментальный вопрос о территории Донецкой области, которая находится под контролем правительства Украины и где сейчас продолжаются боевые действия.

Кулеба подчеркнул, что для Вашингтона ключевым является достижение результата, а не обслуживание исключительно интересов Москвы.

Им нужен результат, чтобы великий президент Трамп достиг большого прекращения огня,

– добавил он.

Именно поэтому американская позиция иногда совпадает с российской, хотя на самом деле она является самостоятельной и обусловленной прагматическими интересами США.

Если Украина, Европа и Соединенные Штаты достигнут общей договоренности, это будет означать открытие дверей к прекращению огня. А если США смогут убедить или заставить Россию согласиться с этой формулой и выполнять ее, тогда, по словам Кулебы, Украина фактически переступит порог.

У нас буквально два шага, но это самые тяжелые шаги,

– подытожил Кулеба.

Что известно о ходе переговоров на данный момент?