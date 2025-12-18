Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина. Соответствующий проект решения есть в распоряжении агентства.

Интересно "Они хотят сделать нас слабыми": США могут расколоть ЕС из-за российских активов

Какое решение по репарационному кредиту для Украины?

Проект решения по репарационному кредиту для Украины содержится в предложенных лидерам ЕС выводах, которые могут быть приняты по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

После недавних предложений Комиссии и Высокого представителя, Европейский Совет призывает Совет и Европейский Парламент срочно принять инструменты, устанавливающие Репарационный кредит на основе остатков наличности, связанных с заблокированными активами России, с целью обеспечения необходимой финансовой поддержки Украины со второго квартала 2026 года, включая ее военные нужды,

– говорится в проекте документа.

В тексте также отмечается, что активы России будут оставаться заблокированными в ЕС до выполнения условий для снятия ограничений. Европейский Совет подчеркивает необходимость полного уважения к договорным обязательствам финансовых учреждений, которые имеют соответствующие остатки наличности в Евросоюзе, а также равного отношения ко всем таким учреждениям на пропорциональной и одновременной основе.

Кроме того, документ предусматривает скоординированный подход государств-членов относительно их двусторонних инвестиционных договоров с Россией и распределение рисков между всеми странами ЕС, которые будут предоставлять национальные гарантии. Такие гарантии должны быть пропорциональны доле валового национального дохода каждого государства-члена и в отдельных случаях могут направляться исключительно на невоенные цели.

Европейский Совет также отмечает, что национальные гарантии будут рассматриваться как условные обязательства без влияния на уровень государственного долга стран-членов, а их действие могут пересмотреть в контексте следующего многолетнего финансового плана ЕС.

Отдельными пунктами в проекте решения прописаны укрепление европейской и украинской оборонной промышленности, координация усилий со странами G7 и другими партнерами, а также сохранение инициативы G7 по кредитованию ERA.

Также Совет планирует подчеркнуть необходимость дальнейшего соблюдения Украиной принципов верховенства права, в частности в сфере борьбы с коррупцией.

Что известно о сложностях, которые возникли с репарационным кредитом для Украины?