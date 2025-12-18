Украина стремится, чтобы репарационный инструмент не остался под контролем России, которая будет пытаться его блокировать. Соответствующее заявление президент Украины сделал во время пресс-конференции в Брюсселе 18 декабря, передает 24 Канал.
Как президент оценивает готовность Европы передачи Украине российских активов?
По словам Зеленского, репарационный заем в случае мира позволит финансировать восстановление страны, а в случае продолжения войны средства направят на приоритетные потребности, в частности на производство дронов.
Я понимаю риски, но мы в войне и имеем большие риски. Мы в любом случае должны решить вопрос так, чтобы Украина не осталась без финансовой поддержки. Это позитивный сигнал от бельгийского премьера,
– заявил глава государства.
Президент также подчеркнул, что большинство лидеров ЕС поддерживают идею репарационного займа, хотя существуют и те, кто предлагает альтернативные механизмы финансирования.
В то же время он отметил, что в Европе осознают необходимость не оставлять Украину без финансового ответа на ближайший год.
Кроме того, премьер Польши Дональд Туск заявил, что в ЕС достигли переломного момента по замороженным российским активам.
Важно! По словам Туска, существует общее согласие, что стоит попробовать использовать эти средства в пользу Украины, поскольку это будет справедливо, оправдано и полезно для Европы.
Какая предыстория?
На саммите ЕС в октябре лидеры не смогли согласовать "репарационный заем" для Украины на 140 миллиардов евро именно из-за позиции Бельгии. Страна настаивала на распределении рисков между всеми государствами ЕС, поскольку большинство замороженных российских активов хранится в ее депозитарии Euroclear.
Тогда в ЕС заговорили о возможности ограничить роль Бельгии, если она и в дальнейшем будет блокировать решение.