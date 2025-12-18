Украина стремится, чтобы репарационный инструмент не остался под контролем России, которая будет пытаться его блокировать. Соответствующее заявление президент Украины сделал во время пресс-конференции в Брюсселе 18 декабря, передает 24 Канал.

Как президент оценивает готовность Европы передачи Украине российских активов?

По словам Зеленского, репарационный заем в случае мира позволит финансировать восстановление страны, а в случае продолжения войны средства направят на приоритетные потребности, в частности на производство дронов.

Я понимаю риски, но мы в войне и имеем большие риски. Мы в любом случае должны решить вопрос так, чтобы Украина не осталась без финансовой поддержки. Это позитивный сигнал от бельгийского премьера,

– заявил глава государства.

Президент также подчеркнул, что большинство лидеров ЕС поддерживают идею репарационного займа, хотя существуют и те, кто предлагает альтернативные механизмы финансирования.

В то же время он отметил, что в Европе осознают необходимость не оставлять Украину без финансового ответа на ближайший год.

Кроме того, премьер Польши Дональд Туск заявил, что в ЕС достигли переломного момента по замороженным российским активам.

Важно! По словам Туска, существует общее согласие, что стоит попробовать использовать эти средства в пользу Украины, поскольку это будет справедливо, оправдано и полезно для Европы.

Какая предыстория?