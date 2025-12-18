Україна прагне, щоб репараційний інструмент не залишився під контролем Росії, яка намагатиметься його блокувати. Відповідну заяву президент України зробив під час пресконференції у Брюсселі 18 грудня, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський назвав три питання, які досі не вдалося вирішити зі США

Як президент оцінює готовність Європи передання Україні російських активів?

За словами Зеленського, репараційна позика у разі миру дасть змогу фінансувати відновлення країни, а у випадку продовження війни кошти спрямують на пріоритетні потреби, зокрема на виробництво дронів.

Я розумію ризики, але ми у війні й маємо більші ризики. Ми в будь-якому випадку маємо розв'язати питання так, щоб Україна не лишилася без фінансової підтримки. Це позитивний сигнал від бельгійського прем'єра,

– заявив глава держави.

Президент також підкреслив, що більшість лідерів ЄС підтримують ідею репараційної позики, хоча існують і ті, хто пропонує альтернативні механізми фінансування.

Водночас він зазначив, що в Європі усвідомлюють необхідність не залишати Україну без фінансової відповіді на найближчий рік.

Окрім того, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що в ЄС досягнули переломного моменту щодо заморожених російських активів.

Важливо! За словами Туска, існує загальна згода, що варто спробувати використати ці кошти на користь України, оскільки це буде справедливо, виправдано та корисно для Європи.

Яка передісторія?