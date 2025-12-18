Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна. Відповідний проєкт рішення є у розпорядженні агентства.

Яке рішення щодо репараційного кредиту для України?

Проєкт рішення щодо репараційного кредиту для України міститься у запропонованих лідерам ЄС висновках, які можуть бути ухвалені за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі.

Після нещодавніх пропозицій Комісії та Високого представника, Європейська Рада закликає Раду та Європейський Парламент терміново прийняти інструменти, що встановлюють Репараційний кредит на основі залишків готівки, пов'язаних із заблокованими активами Росії, з метою забезпечення необхідної фінансової підтримки України з другого кварталу 2026 року, включаючи її військові потреби,

– йдеться в проєкті документа.

У тексті також наголошується, що активи Росії залишатимуться заблокованими в ЄС до виконання умов для зняття обмежень. Європейська Рада підкреслює необхідність повної поваги до договірних зобов'язань фінансових установ, які мають відповідні залишки готівки в Євросоюзі, а також рівного ставлення до всіх таких установ на пропорційній та одночасній основі.

Крім того, документ передбачає скоординований підхід держав-членів щодо їхніх двосторонніх інвестиційних договорів з Росією та розподіл ризиків між усіма країнами ЄС, які надаватимуть національні гарантії. Такі гарантії мають бути пропорційними частці валового національного доходу кожної держави-члена і в окремих випадках можуть спрямовуватися виключно на невійськові цілі.

Європейська Рада також зазначає, що національні гарантії розглядатимуться як умовні зобов'язання без впливу на рівень державного боргу країн-членів, а їхню дію можуть переглянути в контексті наступного багаторічного фінансового плану ЄС.

Окремими пунктами у проєкті рішення прописані зміцнення європейської та української оборонної промисловості, координація зусиль з країнами G7 та іншими партнерами, а також збереження ініціативи G7 щодо кредитування ERA.

Також Рада планує наголосити на необхідності подальшого дотримання Україною принципів верховенства права, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

