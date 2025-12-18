Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал 24 Каналу, что такие заявления на самом деле могут быть американским блефом. Все потому, что США не откажутся от участия в мирном процессе.

"Есть одна простая причина – Дональду Трампу все равно нужна Нобелевская премия мира. США не могут закрывать глаза на самую большую войну в мире, которая происходит", – сказал он.

Что ждать, если переговоры провалятся?

Дмитрий Кулеба считает, что администрация Трампа сейчас давит на Украину умышленно. Однако, если США уже зафиксировали в переговорах готовность делать определенные действия, то через некоторое время, если переговоры все же провалятся, они не смогут предложить что-то хуже.

Риск в другом. Сейчас все живут этими переговорами. Американцы делают действительно серьезный толчок, давят, хотя уже намного вежливее. Они с нами разговаривают и с европейцами начали говорить. Это означает, что они осознают реальность,

– высказался он.

Кроме того, по мнению экс-главы МИД, не надо волноваться, если Трамп с Владимиром Путиным о чем-то договорятся против Украины. Они могут договориться о чем угодно, но пока наше государство и Европа стоят вместе, то ни Трамп, ни Путин, ни они вместе не способны нас сломать.

Они не способны обеспечить выполнение своих договоренностей или своих желаний. Трамп теперь это осознает, и поэтому уже начал разговоры с европейцами,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что дилемма совсем в другом – если переговоры сейчас проваливаются, то тогда все будет продолжаться как есть.

