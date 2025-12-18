Ексглава МЗС Дмитро Кулеба розповів 24 Каналу, що такі заяви насправді можуть бути американським блефом. Все тому, що США не відмовляться від участі у мирному процесі.
"Є одна проста причина – Дональду Трампу все одно потрібна Нобелівська премія миру. США не можуть закривати очі на найбільшу війну у світі, яка відбувається", – сказав він.
Що чекати, якщо переговори проваляться?
Дмитро Кулеба вважає, що адміністрація Трампа зараз тисне на Україну навмисне. Однак, якщо США вже зафіксували в перемовинах готовність робити певні дії, то через деякий час, якщо переговори все ж проваляться, вони не зможуть запропонувати щось гірше.
Ризик в іншому. Зараз всі живуть цими перемовинами. Американці роблять дійсно серйозний поштовх, тиснуть, хоча вже набагато ввічливіше. Вони з нами розмовляють і з європейцями почали говорити. Це означає, що вони усвідомлюють реальність,
– висловився він.
Крім того, на думку ексглави МЗС, не треба хвилюватися, якщо Трамп з Володимиром Путіним про щось домовляться проти України. Вони можуть домовитись про будь-що, але поки наша держава і Європа стоять разом, то ні Трамп, ні Путін, ні вони разом не здатні нас зламати.
Вони не здатні забезпечити виконання своїх домовленостей чи своїх бажань. Трамп тепер це усвідомлює, і тому вже почав розмови з європейцями,
– підкреслив Кулеба.
Він додав, що дилема зовсім в іншому – якщо переговори зараз провалюються, то тоді все продовжуватиметься як є.
Мирні переговори щодо війни в Україні: що відомо?
Найближчим часом у Маямі можуть пройти переговори між США та Росією щодо війни в Україні. Адміністрація Трампа, ймовірно, представить Кремлю гарантії безпеки, які захід хоче надати нашій державі.
Делегація України вирушила до США на переговори, які мають відбутись у Маямі 19 – 20 грудня 2025 року. До цієї події також можуть долучитись представники європейських країн.
Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер мають зустрітись із представниками Росії у Маямі. Це відбудеться 20 грудня. Сторони, ймовірно, обговорюватимуть гарантії безпеки та територіальні поступки.