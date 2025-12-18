Ексглава МЗС Дмитро Кулеба розповів 24 Каналу, що такі заяви насправді можуть бути американським блефом. Все тому, що США не відмовляться від участі у мирному процесі.

"Є одна проста причина – Дональду Трампу все одно потрібна Нобелівська премія миру. США не можуть закривати очі на найбільшу війну у світі, яка відбувається", – сказав він.

Що чекати, якщо переговори проваляться?

Дмитро Кулеба вважає, що адміністрація Трампа зараз тисне на Україну навмисне. Однак, якщо США вже зафіксували в перемовинах готовність робити певні дії, то через деякий час, якщо переговори все ж проваляться, вони не зможуть запропонувати щось гірше.

Ризик в іншому. Зараз всі живуть цими перемовинами. Американці роблять дійсно серйозний поштовх, тиснуть, хоча вже набагато ввічливіше. Вони з нами розмовляють і з європейцями почали говорити. Це означає, що вони усвідомлюють реальність,

– висловився він.

Крім того, на думку ексглави МЗС, не треба хвилюватися, якщо Трамп з Володимиром Путіним про щось домовляться проти України. Вони можуть домовитись про будь-що, але поки наша держава і Європа стоять разом, то ні Трамп, ні Путін, ні вони разом не здатні нас зламати.

Вони не здатні забезпечити виконання своїх домовленостей чи своїх бажань. Трамп тепер це усвідомлює, і тому вже почав розмови з європейцями,

– підкреслив Кулеба.

Він додав, що дилема зовсім в іншому – якщо переговори зараз провалюються, то тоді все продовжуватиметься як є.

