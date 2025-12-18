До зустрічі можуть долучитися і європейські країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що очікується від переговорів в Маямі?
За словами глави держави, сторони обговорюватимуть мирний план, який передбачає близько 20 пунктів, а також питання гарантій безпеки для України та домовленості щодо повоєнної відбудови.
Зеленський не виключив, що до переговорів можуть долучитися й представники європейських країн.
Президент наголосив, що позиція Росії залишається незмінною – Москва вимагає виходу України з Донбасу. Водночас Україна на такі умови не погоджується, а США, за його словами, намагаються знайти компромісні рішення.
Що стосується передачі озброєнь Україні, президент зазначив, що документ ще розробляється і деталі розголошувати не може.
Зеленський повідомив, що планує переговори з президентом Трампом.
Я збираюся говорити з президентом Трампом, бо ми говорили з ним два дні тому в Берліні, і це був такий бріф з приводу того, як пройшли наші переговори. Я думаю, зараз, коли ми будемо мати вже фіналізацію документів, ми вийдемо на контакт,
– сказав президент.
Мирні переговори: останні новини
Цими вихідними у Маямі можуть пройти переговори не тільки з українською делегацією, але й з Росією. Американську делегацію представлятимуть спецпредставник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а російську – директор Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв.
Україна працює над гарантіями безпеки зі США, які мають бути проголосовані Конгресом. Однією з ключових гарантій для України є 5 стаття НАТО, але наразі узгодженої версії плану ще немає.