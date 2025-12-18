Ко встрече могут присоединиться и европейские страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что ожидается от переговоров в Майами?
По словам главы государства, стороны будут обсуждать мирный план, который предусматривает около 20 пунктов, а также вопросы гарантий безопасности для Украины и договоренности по послевоенному восстановлению.
Зеленский не исключил, что к переговорам могут присоединиться и представители европейских стран.
Президент подчеркнул, что позиция России остается неизменной – Москва требует выхода Украины из Донбасса. В то же время Украина на такие условия не соглашается, а США, по его словам, пытаются найти компромиссные решения.
Что касается передачи вооружений Украине, президент отметил, что документ еще разрабатывается и детали разглашать не может.
Зеленский сообщил, что планирует переговоры с президентом Трампом.
Я собираюсь говорить с президентом Трампом, потому что мы говорили с ним два дня назад в Берлине, и это был такой бриф по поводу того, как прошли наши переговоры. Я думаю, сейчас, когда мы будем иметь уже финализацию документов, мы выйдем на контакт,
– сказал президент.
Мирные переговоры: последние новости
В эти выходные в Майами могут пройти переговоры не только с украинской делегацией, но и с Россией. Американскую делегацию будут представлять спецпредставитель США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а российскую – директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Украина работает над гарантиями безопасности с США, которые должны быть проголосованы Конгрессом. Одной из ключевых гарантий для Украины является 5 статья НАТО, но пока согласованной версии плана еще нет.