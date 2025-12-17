С россиянами будут говорить Уиткофф и Кушнер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что известно о запланированных переговорах США и России в Майами?

В состав российской делегации, как ожидается, войдет директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а американцев будет представлять спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Адинистрация Трампа надеется, что Россия примет гарантии безопасности, которые Запад предложил Украине, и членство ее в Европейском Союзе. Хотя в Москве не подавали никаких признаков того, что максималистские требования Кремля ослабли.