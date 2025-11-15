Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івано-Франківський обласний ТЦК та СП.

Що відомо про чоловіка, тіло якого виявили у лісі на Прикарпатті?

У територіальному центрі комплектування зазначили, що 8 листопада чоловіка 1986 року народження призвали за мобілізацією до Калуського РТЦК та СП, що в місті Долина.

За результатами військово-лікарської комісії громадянина визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони. Тож чоловіка розподілили на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП.

12 листопада, під час служби, 39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини. У той самий день дані про цей випадок було передано до ВСП (Військову службу правопорядку – 24 Канал), після чого розпочались розшукові дії. А вже 14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка,

– йдеться у повідомленні ТЦК.

Інформацію про виявлене тіло до поліції повідомила жителька Рожнятова Калуського району Івано-Франківської області. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група.

"Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (місто Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ. Попередньо за інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено", – зазначили в Івано-Франківському ОТЦК.

Наразі тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу. Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи.

