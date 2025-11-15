Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івано-Франківський обласний ТЦК та СП.
Що відомо про чоловіка, тіло якого виявили у лісі на Прикарпатті?
У територіальному центрі комплектування зазначили, що 8 листопада чоловіка 1986 року народження призвали за мобілізацією до Калуського РТЦК та СП, що в місті Долина.
За результатами військово-лікарської комісії громадянина визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони. Тож чоловіка розподілили на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП.
12 листопада, під час служби, 39-річний військовослужбовець здійснив самовільне залишення частини. У той самий день дані про цей випадок було передано до ВСП (Військову службу правопорядку – 24 Канал), після чого розпочались розшукові дії. А вже 14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка,
– йдеться у повідомленні ТЦК.
Інформацію про виявлене тіло до поліції повідомила жителька Рожнятова Калуського району Івано-Франківської області. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група.
"Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (місто Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ. Попередньо за інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено", – зазначили в Івано-Франківському ОТЦК.
Наразі тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу. Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи.
Які інциденти з мобілізованими траплялися раніше?
8 листопада з вікна п'ятого поверху Тернопільського обласного ТЦК та СП випав чоловік, його госпіталізували. Чоловік був порушником військового обліку, а також на момент перебування в центрі комплектування був у стані алкогольного сп'яніння.
Під час приїзду голлівудської акторки Анджеліни Джолі в Україну на початку листопада військовослужбовці ТЦК забрали для перевірки документів її супроводжувача – Дмитра Пищикова. Чоловік є офіцером запасу і не має офіційно підтверджених підстав для відстрочки.
Зрештою у Сухопутних військах ЗСУ повідомили ЗМІ, що після проведення роз’яснювальної бесіди 6 листопада Дмитру пояснили норми законодавства щодо мобілізації, після чого він залишив приміщення ТЦК. Ні Анджеліна Джолі, ні її представники не впливали на роботу військових або працівників територіального центру комплектування.