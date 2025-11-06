У Дмитра були відсутні військово-облікові документи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та "Українську правду".

Які проблеми з документами мав чоловік з кортежу Джолі?

Як зазначається, під час перевірки військовослужбовці Вознесенського районного ТЦК та місцеві поліцейські встановили, що в Дмитра відсутні військово-облікові документи. Його доставили до терцентру, щоб з’ясувати статус військовозобов’язаного.

У пресслужбі Сухопутних військ уточнили, що чоловік є офіцером запасу і не має офіційно підтверджених підстав для відстрочки.

"Відповідно до висновку військово-лікарської комісії від червня 2025 року він є придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, терцентрах, військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, закладах та установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони",

– зазначили у Сухопутних силах.

"Українській правді" у Сухопутних силах відповіли, що після проведення роз’яснювальної бесіди 6 листопада Дмитру пояснили норми законодавства щодо мобілізації, після чого він залишив приміщення ТЦК.

У ЗСУ наголосили, що ні сама Анджеліна Джолі, ні її представники не впливали на роботу військових або працівників територіального центру комплектування.

