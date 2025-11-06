У Дмитрия отсутствовали военно-учетные документы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и "Украинскую правду".
Смотрите также Тайное прибытие и инцидент с задержанием ТЦК: все, что известно о новом визите Джоли в Украину
Какие проблемы с документами имел человек из кортежа Джоли?
Как отмечается, во время проверки военнослужащие Вознесенского районного ТЦК и местные полицейские установили, что у Дмитрия отсутствуют военно-учетные документы. Его доставили в терцентр, чтобы выяснить статус военнообязанного.
В пресс-службе Сухопутных войск уточнили, что мужчина является офицером запаса и не имеет официально подтвержденных оснований для отсрочки.
"Согласно заключению военно-врачебной комиссии от июня 2025 года он является пригодным к военной службе в воинских частях обеспечения, терцентрах, военных учреждениях высшего образования, учебных центрах, заведениях и учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны",
– отметили в Сухопутных силах.
"Украинской правде" в Сухопутных силах ответили, что после проведения разъяснительной беседы 6 ноября Дмитрию объяснили нормы законодательства по мобилизации, после чего он покинул помещение ТЦК.
В ВСУ отметили, что ни сама Анджелина Джоли, ни ее представители не влияли на работу военных или работников территориального центра комплектования.
Что известно о задержании члена группы Джоли?
Кортеж артистки двигался в Николаевской области, машины на блокпосту остановили служащие ТЦК. В конце концов был задержан мужчина, который сопровождал звезду.
Сначала СМИ писали, что это был ее охранник, но потом выяснилось, что задержали водителя – Дмитрия Пищикова.
В то же время в сети стали распространять видео, как Анджелина Джоли якобы приехала в ТЦК, чтобы помочь мужу. СМИ писали, что актриса попросилась в уборную в территориальном центре комплектования.
В Сухопутных силах рассказали, что задержали Пищикова из-за отсутствия военно-учетных документов и отвезли в терцентр для выяснения статуса военнообязанного.