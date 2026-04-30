В чем проблема нового Гражданского кодекса?

Во вторник, 28 апреля, очень быстро пытались изменить законодательный курс. Это произошло тогда, когда Парламент оперативно снял с рассмотрения предыдущий проект Гражданского кодекса, а взял за основу новый законопроект №15150. В тот же день профильный комитет поддержал инициативу, а сессионный зал проголосовал ее за основу.

Документ будет иметь плохие последствия для экосистемы открытых данных (Open Data), журналистов-расследователей, банковского сектора и комплаенс-систем. Законодатели якобы будут защищать право на приватность и норму "цифрового образа", но взамен создадут инструмент для злоупотреблений, который уничтожит механизмы финансового мониторинга (KYC/AML), позволит компаниям скрывать "российский след" и подарит коррупционерам легальное право переписать собственную историю.

Об этом сообщили юристы YouControl, которые определили нормы проекта с угрозами для прозрачности.

Так, по их мнению, наибольший резонанс вызывает статья 328 о "праве на забвение".

Согласно ей, физическое лицо может требовать удалить информацию о себе из поисковых систем и баз данных не только если она недостоверна, но и если она просто "потеряла общественный интерес",

– отметили эксперты.

Это считается идеальным инструментом для злоупотреблений, тогда как европейское законодательство право на забвение сбалансирует со свободой слова и выполнением юридических обязанностей.

Так, например, если бывший украинский бенефициар подсанкционной компании или фигурант коррупционного скандала, который уже прошел 5 лет назад, подает иск против медиа или аналитической системы с требованием убрать данные о его бизнес-связях, то информацию о нем должны будут или удалить, или "отбеливать" его репутацию.

В таком случае принципы прозрачности и подотчетности действий исчезают, целостность исторических корпоративных данных разрушается.

Поэтому юристы предлагают давать право на удаление или обезличивание информации в общедоступных источниках только когда она обрабатывается незаконно или является недостоверной. Сейчас это предусмотрено статьей 8 Закона Украины "О защите персональных данных".

Почему ненормальной является норма о "приватности юридических лиц"?

Когда свои персональные данные защищает частное лицо – то это нормально. А вот "право на приватность" для юридических лиц – это правовой нонсенс.

Но проект предусматривает, что юридические лица получат так называемый собственный "цифровой образ". Это аккаунты, персональные страницы, цифровые профили и тому подобное. Обрабатывать его можно будет только после согласия такого лица.

Бизнес по своей природе не может иметь приватности в понимании прав человека. Деятельность компаний должна быть абсолютно прозрачной для обеспечения безопасности хозяйственного оборота. Требование получать согласие компании на обработку ее цифрового профиля – это легальный щит для рейдеров, фиктивных медиа и фиктивных фирм,

– написали в YouControl.

Юристы уверяют, что когда эта норма вступит в силу, то в государстве будут созданы дополнительные барьеры для добросовестных участников рынка, но новые возможности для недобросовестных. Поэтому эту норму следует убрать и позволить не иметь согласия на обработку данных о цифровом образе юридического лица (за исключением электронных подписей и печатей).

Что такое "цифровое пространство"?

Статьи 321, 332 и 336 предусматривают, что физическое лицо имеет право на цифровое личное пространство и приватность. Поэтому обработка цифровых профилей и другого цифрового имущества требует согласия.

Но тогда становится невозможной работа современных OSINT-систем и сервисов, которые помогают компаниям соблюдать законы, правил и внутренних стандартов. Ведь они работают с открытыми данными – ЕГР, судебными реестрами, базами НАПК – и формируют аналитическое досье, который в новом ГК называют "цифровой профиль".

Поэтому без согласия коррупционера или должника создать такой профиль будет запрещено. Однако по мнению юристов, стоит уточнить, что цифровой образ лица охватывает аккаунты, страницы, аватары и цифровые профили, которые создал сам человек. Тогда обработка данных в сгенерированных государственных реестрах не будет нарушением Гражданского кодекса.



Что будет давать право на "информационный покой"?

Особенно юристы выделяют статью 337 о праве на "информационный покой". Планировалось, что это будет позволять работнику не отвечать в рабочий чат на выходных.

Но тогда могут появиться так называемые SLAPP-иски. – стратегические иски против участия общественности. Так от журналистов-расследователей и реестров контрагенты смогут требовать прекратить публикацию расследований или выдачу информации о долгах, ведь это якобы будет нарушать их "информационный покой".

Какой вывод сделали юристы?

Законодатели якобы хотят приблизить украинский Гражданский кодекс к европейским стандартам. Но в таком контексте нельзя смешивать частную жизнь и публичность.

Принятие проекта №15150 в нынешней редакции без учета специфики открытых данных отменит презумпцию открытости государственных реестров. Это отбросит Украину на 10 лет назад в сфере прозрачности и противодействия коррупции. У профильного комитета и депутатов еще есть время до второго чтения, чтобы исправить эти критические ошибки и не позволить превратить Гражданский кодекс в кодекс защиты теневого капитала,

– подытожили эксперты.

В то же время команда YouControl призывает бизнес, медиа и общественность выражать активную позицию и призывать к публичному обсуждению проекта нового Гражданского кодекса. Участие людей в этом процессе важно, ведь от того, каким будет новый Гражданский кодекс, зависит правила страны, в которые придется жить.

Что предшествовало?

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о новом Гражданском кодексе. Речь идет о масштабной рекодификации частного права и фактически полном обновлении подходов к регулированию гражданских отношений. Впереди будет второе чтение, во время которого депутаты будут подавать правки и могут существенно изменить его содержание.

Профильный комитет парламента указал на ряд серьезных проблем в проекте. В частности, речь идет о нечеткости отдельных норм, противоречивые подходы и риски неправильного применения на практике. Также замечания касаются самой идеи масштабного обновления кодекса без достаточного согласования и экспертной доработки.

Общественные организации и правозащитники тоже критиковали законопроект за дискриминационные нормы. Все, кто уже изучил проект, призывают к его доработке.