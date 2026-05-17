Командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" объяснил 24 каналу, что не стоит ожидать быстрых решений по мобилизационной перспективе.

Обратите внимание! Юноши, рожденные в 2009 году, обязаны стать на воинский учет в 2026 году. Процедура регистрации может осуществляться дистанционно через мобильное приложение Резерв+ или лично в центрах военного комплектования.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский постоянно работает над совершенствованием армии, ведя диалог с командирами и зная проблемные вопросы. Реформы и изменения происходят постоянно – часть малыми шагами в рамках плановых мероприятий, часть более стремительно.

"Быстрых решений по мобилизации я не вижу. Украина исчерпывает мотивированный ресурс людей, которые хотят защищать страну. Теперь мобилизация все больше становится принудительной, чем сознательным долгом", – сказал Филатов.

По словам военного, насущной проблемой является вопрос СОЧ, которое превратилось в некий "вид спорта". Люди ходят туда по 10 и более раз, чтобы избежать фронта.

Недавно я общался с парнем, который был в СЗЧ 16 раз. До этого рекорд был 8. Он говорил: "Я не хочу воевать. Буду постоянно ходить в СОЧ, потом в подразделение. Как только дадут боевое задание – пойду снова". На вопрос, может он хочет какую-то должность или был в тяжелых боях – говорит: "Нет, никогда не был на поле боя и не планирую. Никаких должностей не хочу". Вот такая история,

– рассказал Филатов.

Сейчас в Украине мобилизация осуществляется всеми законодательно разрешенными методами. За последние 4 месяца количество групп оповещения ТЦК в Киеве выросло на 40% в ответ на требования повысить эффективность мобилизационных операций.

К мероприятиям привлекают полицейских и спецгруппы, которые работают в форме и с нагрудными камерами для контроля и предотвращения злоупотреблений. ТЦК реорганизовали свою структуру, расформировав роты охраны и создав отдельные взводы охраны и оповещения.