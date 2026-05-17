Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью The Times.

Что Буданов рассказал о мобилизации?

Глава Офиса президента выступил против снижения мобилизационного возраста и отметил, что такое решение может уничтожить будущее для Украины.

Если мы просто по механизму мобилизации заберем всех юношей 18-25 лет, мы уничтожим именно будущее для нашего государства, целое поколение,

– заявил Буданов.

Он отметил, что Украина ведет самую страшную за настоящее время войну и объяснил, что страна нуждается в людях. По словам Буданова, рекрутинг добровольцев не может покрыть необходимые количества для армии.

Что известно о ходе мобилизации в Украине?

В Украине почти исчерпался ресурс добровольцев для армии, поэтому мобилизация осуществляется всеми разрешенными законом способами.

Количество групп оповещения в Киеве выросло на 40%, и повестки могут вручаться в общественных местах, по месту жительства или работы.

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что мобилизация в Украине должна продолжаться, поскольку набор добровольцев не может обеспечить потребности армии. Он пообещал бороться с "превышением полномочий" со стороны военных ТЦК, которые фиксировались на видео.