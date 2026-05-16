Это можно сделать онлайн через Резерв+ или в центрах комплектования. Об этом сообщает Львовский ТЦК и СП.

Как стать на воинский учет юношам 2009 года рождения?

В Украине продолжается постановка на воинский учет граждан 2009 года рождения. В 2026 году юноши, которым исполняется 17 лет, должны стать на учет призывников, что предусмотрено законодательством и длится с 1 января до 31 июля.

Важно понимать, что эта процедура не является призывом на службу, а лишь внесением данных в государственный учет для планирования оборонной системы страны. Постановка на учет возможна двумя способами: онлайн через приложение Резерв+ или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Онлайн-вариант предусматривает авторизацию с помощью BankID или Дія.Підпису, после чего необходимо обновить личные данные и загрузить фото размером 35 × 45 миллиметров.

При личном обращении в ТЦК и СП необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, документы об образовании и фото.

На этом этапе прохождения военно-врачебной комиссии не предусмотрено – медицинский осмотр состоится позже, перед началом базовой военной подготовки.

Специалисты отмечают важность своевременного внесения данных в учет. Несвоевременная постановка может привести к административной ответственности, а также усложнить участие в будущих мероприятиях военно-патриотического и оборонного характера.

Ответственная и своевременная регистрация обеспечивает актуальность учетных данных и готовность юношей к дальнейшим процедурам в системе обороны Украины.

Что может измениться в 2026 году из-за реформы мобилизации?

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15236, который предлагает масштабную реформу ТЦК. Документ предусматривает переход к цифровой модели мобилизации с сервисным форматом обслуживания граждан.

Основная цель – устранить практики силового вручения повесток и уменьшить человеческий фактор в процессах учета. Законопроект предусматривает создание единого электронного кабинета военнообязанного, где можно будет получать информацию о статусе, отсрочку или пребывания в резерве.

Планируется внедрение электронных повесток с фиксацией факта получения, что снизит конфликтность при взаимодействии с ТЦК. Обязательная видеофиксация действий работников центра должна стать доказательной базой в случае жалоб или злоупотреблений.

Проект также предусматривает разделение функций внутри ТЦК: учет военнообязанных, администрирования процессов и принятия мобилизационных решений. Такая децентрализация уменьшит концентрацию полномочий и риски коррупции. Авторы документа акцентируют на сервисной модели работы центра, где граждане получают консультации и помощь с документами.

Эффективность реформы будет зависеть от внедрения цифровых решений, подзаконных актов и надлежащего финансирования инфраструктуры.