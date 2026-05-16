Це можна зробити онлайн через Резерв+ або у центрах комплектування. Про це повідомляє Львівський ТЦК та СП.

Як стати на військовий облік юнакам 2009 року народження?

В Україні триває постановка на військовий облік громадян 2009 року народження. У 2026 році юнаки, яким виповнюється 17 років, повинні стати на облік призовників, що передбачено законодавством і триває з 1 січня до 31 липня.

Важливо розуміти, що ця процедура не є призовом на службу, а лише внесенням даних до державного обліку для планування оборонної системи країни. Постановка на облік можлива двома способами: онлайн через застосунок Резерв+ або особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Онлайн-варіант передбачає авторизацію за допомогою BankID або Дія.Підпису, після чого необхідно оновити особисті дані та завантажити фото розміром 35 × 45 міліметрів.

При особистому зверненні до ТЦК та СП необхідно мати паспорт, свідоцтво про народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документи про освіту та фото.

На цьому етапі проходження військово-лікарської комісії не передбачене – медичний огляд відбудеться пізніше, перед початком базової військової підготовки.

Фахівці наголошують на важливості своєчасного внесення даних до обліку. Несвоєчасна постановка може призвести до адміністративної відповідальності, а також ускладнити участь у майбутніх заходах військово-патріотичного та оборонного характеру.

Відповідальна та своєчасна реєстрація забезпечує актуальність облікових даних та готовність юнаків до подальших процедур у системі оборони України.

Що може змінитися у 2026 році через реформу мобілізації?

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15236, який пропонує масштабну реформу ТЦК. Документ передбачає перехід до цифрової моделі мобілізації з сервісним форматом обслуговування громадян.

Основна мета – усунути практики силового вручення повісток та зменшити людський фактор у процесах обліку. Законопроєкт передбачає створення єдиного електронного кабінету військовозобов’язаного, де можна буде отримувати інформацію про статус, відстрочку або перебування в резерві.

Планується впровадження електронних повісток із фіксацією факту отримання, що знизить конфліктність при взаємодії з ТЦК. Обов’язкова відеофіксація дій працівників центру має стати доказовою базою у разі скарг чи зловживань.

Проєкт також передбачає розділення функцій усередині ТЦК: облік військовозобов’язаних, адміністрування процесів та ухвалення мобілізаційних рішень. Така децентралізація зменшить концентрацію повноважень і ризики корупції. Автори документа акцентують на сервісній моделі роботи центру, де громадяни отримують консультації та допомогу з документами.

Ефективність реформи залежатиме від впровадження цифрових рішень, підзаконних актів та належного фінансування інфраструктури.