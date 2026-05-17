Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю The Times.

Що Буданов розповів про мобілізацію?

Голова Офісу президента виступив проти зниження мобілізаційного віку та наголосив, що таке рішення може знищити майбутнє для України.

Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18 – 25 років, ми знищимо саме майбутнє для нашої держави, ціле покоління,

– заявив Буданов.

Він зауважив, що Україна веде найстрашнішу за теперішній час війну та пояснив, що країна потребує людей. За словами Буданова, рекрутинг добровольців не може покрити необхідні кількості для армії.

До уваги! Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що після постійних обстрілів українських міст, Росія починає бити по основному органу, який комплектує війська – ТЦК. Федоренко зазначив, що у ворога не вийшло зірвати мобілізаційний процес, тому що військовослужбовці пішли по підвалах та почали змінювати місця й локації.

Що відомо про хід мобілізації в Україні?

В Україні майже вичерпався ресурс добровольців для війська, тому мобілізація здійснюється всіма дозволеними законом способами.

Кількість груп оповіщення в Києві зросла на 40%, і повістки можуть вручатися в громадських місцях, за місцем проживання чи роботи.

Також Кирило Буданов наголосив, що мобілізація в Україні має продовжуватися, оскільки набір добровольців не може забезпечити потреби армії. Він пообіцяв боротися з "перевищеннями повноважень" з боку військових ТЦК, які фіксувалися на відео.