Об этом в эфире 24 Канала отметил заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач, подчеркнув, что ни у кого в мыслях не было цели застраивать этот участок.

Генплан Сокольников был утвержден тайно?

После того как были созданы объединенные территориальные общины, то в южной части города образовалась Сокольницкая ОТГ. Зубач напомнил, что тогда она образовывалась как раз под лозунгами, что не будет многоквартирной застройки. Сейчас же Львов защищает эту общину от хаоса и проблем, ведь сейчас там никакой социальной инфраструктуры нет.

Строительство на приаэродромных территориях строго регулируется и у нас много вопросов как это вообще возможно, каким образом генеральный план Сокольников был утвержден. Фактически тайно, без информирования соседней огромной общины Львова,

– отметил Зубач.

По словам заместителя городского головы Львова по градостроительству, оказывается, что областная военная администрация сделала протекцию для этого, по его мнению, катастрофического проекта. В рамках утвержденного генплана Сокольницкой общины на 50 гектарах земли возле аэропорта предусмотрена многоквартирная застройка.

Как отметил Зубач, других разрешительных документов еще нет, но он считает, что были допущены грубые нарушения в процессе утверждения этого генплана и Львовский городской совет его оспаривает в суде, как и ГП "Международный аэропорт Львов". Предприятие, по словам заместителя городского головы Львова, утверждало, что проектный план ему не показывали и жилую застройку он не поддерживает.

"Что изменилось? На самом деле очень странно. В рамках судебных разбирательств будет проведена экспертиза. Приаэродромная территория делится на несколько сегментов, есть участок, где в принципе строить нельзя, а есть территория, где можно строить, но при условии предвидения шумозащитных мероприятий", – объяснил Зубач.

Городской совет Львова бьет тревогу

По поводу этой ситуации Львовский горсовет обращался в ряд инстанций, государственных структур, а также на областном уровне. Были обращения президенту, премьер-министру, СНБО. Городской председатель Львова Андрей Садовый обращал внимание на то, что этот вопрос не является спором между смежными общинами, а он имеет общегосударственное значение, говорится о национальной безопасности. По словам Зубача, четких ответов городской совет не получал.

Этот меморандум почему-то не обнародован. Де-факто это "ширма" для жилой застройки, которая там запланирована. Ведь отступить 100 – 200 метров от территории аэропорта и уже за забором строить высотки – это не решает проблему, а наоборот показывает, что нет желания это сделать и нет понимания государственного интереса,

– подчеркнул Зубач.

Заместитель городского головы Львова по градостроительству указал на то, что сейчас города функционируют таким образом, что если есть аэропорт, то город имеет будущее. Если аэропорту некуда развиваться, то будущее имеет неутешительные перспективы. Садовый отметил, что сегодняшнее решение обладминистрации – это фактически преступление против будущего общины Львова. Ведь развитие аэропорта будет остановлено.

Если там будут построены многоэтажки и там заселится большое количество людей, то, по словам Зубача, это будет необратимый процесс, изменить потом уже потом что-то будет невозможно. Городской совет предлагал альтернативу для Сокольницкой общины – предусмотреть на той территории коммерческую зону, в частности грузовой терминал для аэропорта.

Подытоживая, Зубач заверил, что Львовский городской совет будет держать этот вопрос в фокусе своего внимания. Планируется обращение в посольства иностранных государств, ведь Львов – это ворота для европейских стран в Украину.

"Мы считаем, что этот вред, который будет нанесен, может стать непоправимым. Поэтому будем совершать все возможные предусмотренные законом меры для того, чтобы дать аэропорту безопасность, защитить общину города Львова от катастрофической застройки, которая там планируется", – озвучил Зубач.

