Свою позицию по этому поводу высказал городской голова Андрей Садовый.

Как отреагировал Садовый?

Мэр Львова резко раскритиковал решение о застройке жилья территории, которая граничит с аэродромом местного аэропорта. По его мнению, это может стать настоящим преступлением для общества и препятствием для его работы в дальнейшем.

Это решение – одно из крупнейших преступлений против общины Львова. Фактически нам предлагают остановить развитие города и поставить крест на будущем аэропорта,

– написал он.

По его словам, в связи с этим он направил ряд обращений, в частности к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Юлии Свириденко, СНБО, которую возглавляет Рустем Умеров, а также профильных министров.

Впрочем, как пояснил Андрей Садовый, никаких результатов этого нет. Он напоминает, что еще со времен СССР эту территорию считали стратегическим резервом для развития аэропорта, поэтому ее застройку ранее даже не рассматривали.

"Сегодня, во время войны, кто-то решил, что община это проглотит. Не проглотит! Мы будем использовать все возможности в рамках действующего законодательства и Конституции, чтобы этот грабеж остановить", – добавляет чиновник.

Резюмируя, городской голова отметил, что приоритетом должно быть развитие, а также государственные интересы, а не личная финансовая выгода и жадность. Информации о возможных дальнейших шагах власти он не указал.

К слову, накануне Андрей Садовый в эфире "Темы с Мосейчук" уже призвал центральную власть вмешаться в ситуацию вокруг земель вблизи аэропорта. В облгосадминистрации запланирован брифинг на эту тему.

Что известно об идее застройки?