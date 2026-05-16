Яка висота паркану дозволена законом?

Згідно з Державними будівельними нормами, загальні вимоги щодо висоти парканів не перевищують 3 метрів у висоту. Втім розмір регулюється відповідно до розміщення паркану.

Таким чином, норми становлять:

між сусідніми ділянками – висота до 2 метрів;

з боку вулиці – висота до 2,5 метрів.

Водночас місцеві ради у містах та селищах можуть встановлювати додаткові правила забудови, які, зокрема, можуть стосуватися висоти парканів.

У ній йдеться, що для громадян встановлений штраф в розмірі від 340 до 1 360 гривень, а для посадових осіб і підприємців – від 850 до 1 700 гривень.

Пам'ятайте! В окремих випадках висота дозволяється більша, аніж 2,5 метра. Йдеться про огорожі хімічного підприємства (3 – 4 метри), або ж навколо військового об'єкта (2,5 – 3 метри).

Крім висоти паркану навколо своєї ділянки варто зважати й на те, що за законом можна будувати на своїй території. Види будівель, для будівництва яких не треба отримувати дозвіл прописані у законодавстві.