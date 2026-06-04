Де в Україні зосереджене будівництво котеджних містечок?

За даними порталу ЛУН, 45% усіх активних будівництв припадає на Київську та Львівську області.

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Лідером за кількістю котеджних містечок, які перебувають на етапі будівництва, є Київська область зі 115 проєктами. Далі йдуть Львівська область, де будують 60 містечок, та Івано-Франківська з 34 об'єктами.

Показники інших регіонів суттєво нижчі. У Закарпатській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях налічується по сім активних забудов. В Одеській області будують шість котеджних містечок, у Вінницькій – п'ять. Ще по три об'єкти зводять у Тернопільській та Житомирській областях, а у Волинській, Чернівецькій та Харківській – по два.

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Які обласні центри мають найбільше активних будівництв?

Серед обласних центрів найбільша кількість зафіксована у Києві – там будують вісім котеджних містечок. До трійки лідерів також увійшли Хмельницький із шістьма об'єктами та Ужгород, де реалізують чотири проєкти.

У Львові, Тернополі та Чернівцях налічується по три активні будівництва. У Дніпрі та Рівному зводять по два котеджні містечка. У Житомирі та Одесі триває будівництво по одному такому об'єкту. Ще по одному активному будівництву котеджного містечка зафіксовано у Харкові, Чернігові та Миколаєві.

Скільки коштують приватні будинки в Україні?

Вартість приватних будинків в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону та міста. Найдорожчими залишаються західні обласні центри, де попит на заміське та приватне житло залишається високим.

За даними ЛУН, найдорожчий квадратний метр серед приватних будинків на заході країни коштує у Львові в середньому 1 420 доларів. Для порівняння, в Ужгороді цей показник становить 1 190 доларів за квадратний метр, в Івано-Франківську – 964 долари, у Чернівцях – близько 925 доларів, а в Луцьку – приблизно 880 доларів.

Якщо порівнювати загальну вартість будинків, то Львів поступається лише Києву. Медіанна ціна приватного будинку у Львові становить близько 210 тисяч доларів, тоді як у столиці – 231 тисячу доларів.

В Ужгороді таке житло в середньому коштує 169 тисяч доларів. Високі ціни також зберігаються в Івано-Франківську та Чернівцях. Експерти пояснюють це обмеженою пропозицією якісного житла, розвиненою інфраструктурою та стабільним попитом у відносно безпечних регіонах країни.