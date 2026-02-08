Як сходити на рибалку взимку?

Про те, де шукати рибу та як підготуватись до зимової риболовлі, йдеться у матеріалі ТСН.

Так, взимку через морози деякі риби ховаються глибше, де температура води стабільна. Якщо знати особливості кожного виду, порибалити вдасться.

Окунь: зазвичай тримається біля корчів та на бровках. Щоб зловити будуть ефективними балансири та безмотильні мормишки. У ранкові та вечірні години – шанси клювання найвищі.

зазвичай тримається біля корчів та на бровках. Щоб зловити будуть ефективними балансири та безмотильні мормишки. У ранкові та вечірні години – шанси клювання найвищі. Щука: найкращий метод лову – жерлиці з живцем. У лютому риба виходить на мілководдя з більшою кількістю кисню.

найкращий метод лову – жерлиці з живцем. У лютому риба виходить на мілководдя з більшою кількістю кисню. Судак: варто ловити вночі, коли риба найактивніша. Вигідні місця – великі глибини та чисті русла річок.

варто ловити вночі, коли риба найактивніша. Вигідні місця – великі глибини та чисті русла річок. Плітка та лящ: для наживки – мотиль. Добре клюватимуть під час відлиг.

Зверніть увагу! Сидіти весь час біля однієї лунки – неефективний метод.

Треба знати, що риба не вловить прикормку здалеку, тому краще обрати стратегію активного обловлення на великій площі. Якщо протягом 10 – 15 хвилин на одній лунці не буде кльову – можна шукати іншу й переходити туди.

Де завжди можна спіймати рибу?

Найвідоміший для пересічних людей метод зимової риболовлі – лунки на льоду під час морозів, коли на поверхні водойми утворюється товстий шар льоду і там можна вільно пересуватись.

Важливо! Потрібно дбати про власну безпеку. Перед тим, як виходити на лід – переконайтеся, що шар криги достатньо товстий, аби хобі не обернулося для вас надзвичайною ситуацією.

Але зимова рибалка – це не тільки про лунки на льоду. Бувають теплі зими, або коли наприкінці лютого вже відлига. За обох варіантів водойми будуть без льоду, але температура води ще некомфортною для риб.

Однак правильний вибір місця – є запорукою хорошої риболовлі, пише РБК-Україна. Так, п'ятірку найкращих місць для риболовлі "теплою" зимою формують:

річкові затоки та заводі;

глибокі озера з підводними джерелами;

міські водойми та канали;

прибережні зони великих водосховищ;

водойми біля підприємств, куди скидають теплу воду.

Зауважте! Куди б ви не пішли рибалити, потрібно переконатися, що на тих локаціях ловля дозволена та безпечна.

Чи допомагає календар рибалки?

Один із методів добре порибалити – покластися на дані спеціального календаря рибалки. Там із урахуванням прогнозованих погодних та сезонних умов, а також гравітаційних змін прописані найкращі дати для клювання.

Про те, які дні в лютому 2026 року будуть невдалими для риболовлі, теж можна дізнатися із календаря.