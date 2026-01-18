Яку рибу найкраще ловити у січні?

Для того, щоб риболовля у січні вдалася, потрібно не лише терпіння та витримка від рибалки, але й доволі чуйна та тонка снасть, передає 24 Канал з посиланням на Вінницький рибоохоронний патруль.

Читайте також Вилов раків у січні: які обмеження діють і що варто знати про штрафи

Річ у тім, що риба у такий період намагається перебувати там, де більше кисню. Тому ловля в ставка чи закритих водоймах може бути менш успішною, аніж у річках, протоках та водосховищах.

Зауважте! У січні середню активність зберігаються такі риби, як плотва, окунь, лящ, судак, карась, щука та минь.

Якщо рибалка знайде місце, де зимують прісноводні риби, а це так звані "зимувальні ями", то улов в такому випадку може бути доволі хорошим.

Крім того, у тепліші дні у січні, аніж зазвичай, при південному або ж південно-західному вітрі, клювання може бути кращим, аніж в решта днів. Також це стосується днів, коли триває відлига, а температура сягає до -10 градусів з постійним атмосферним тиском.

На що краще ловити рибу у січні?

В рибоохоронному патрулі додають, що більшими шанси рибалок під час риболовлі у січні стають, коли вдається ловити на мормишку, а снасть використовується тонка та чутлива.

На щуку краще натомість використовувати жерлиці, або ж спробувати стрімке блешніння важкими блешнями. Більш уловистим є саме мотиль, на який ловиться вся біла риба та невеликий хижак.

Водночас на сайті Fisher Club йдеться про те, що крім мотиля, можна використовувати ще й м'яту варену картоплю, різну кашу тощо.

Наприклад на зимові жерлиці успішно ловиться зубаста щука, але на озерах і невеликих водосховищах її шукати слід на максимальній глибині, а на річках – в ямах, вирі, поруч з очеретом.

Натомість вранці на світанку і ввечері в глибоких і кам'янистих місцях на блешні не погано ловиться судак.

Окунь натомість ловиться на маленьку блешню, балансир, або на блешню з насадкою і без.

Чи можна ловити раків у січні?