Какую рыбу лучше всего ловить в январе?

Для того, чтобы рыбалка в январе удалась, нужно не только терпение и выдержка от рыбака, но и довольно чуткая и тонкая снасть, передает 24 Канал со ссылкой на Винницкий рыбоохранный патруль.

Дело в том, что рыба в такой период пытается находиться там, где больше кислорода. Поэтому ловля в пруду или закрытых водоемах может быть менее успешной, чем в реках, протоках и водохранилищах.

Заметьте! В январе среднюю активность сохраняются такие рыбы, как плотва, окунь, лещ, судак, карась, щука и налим.

Если рыбак найдет место, где зимуют пресноводные рыбы, а это так называемые "зимовальные ямы", то улов в таком случае может быть довольно хорошим.

Кроме того, в теплые дни в январе, чем обычно, при южном или юго-западном ветре, клев может быть лучшим, чем в остальные дни. Также это касается дней, когда продолжается оттепель, а температура достигает до -10 градусов с постоянным атмосферным давлением.

На что лучше ловить рыбу в январе?

В рыбоохранном патруле добавляют, что большими шансы рыбаков во время рыбалки в январе становятся, когда удается ловить на мормышку, а снасть используется тонкая и чувствительная.

На щуку лучше вместо этого использовать жерлицы, или попробовать стремительное блеснение тяжелыми блеснами. Более уловистым является именно мотыль, на который ловится вся белая рыба и небольшой хищник.

В то же время на сайте Fisher Club говорится о том, что кроме мотыля, можно использовать еще и мятый вареный картофель, различную кашу и тому подобное.

Например на зимние жерлицы успешно ловится зубастая щука, но на озерах и небольших водохранилищах ее искать следует на максимальной глубине, а на реках – в ямах, выре, рядом с камышом.

Зато утром на рассвете и вечером в глубоких и каменистых местах на блесны не плохо ловится судак.

Окунь взамен ловится на маленькую блесну, балансир, или на блесну с насадкой и без.

