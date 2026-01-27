Коли у лютому риба клюватиме найкраще?

Останній місяць зими не надто сприятливий для рибалок: у лютому лід сягає максимальної товщини, а риба стає млявою, через що кльов помітно слабшає, повідомляють "Факти". Проте, якщо грамотно спланувати вихід на водойму, зважаючи на місячний календар і погоду, шанси на успіх зберігаються.

Календар рибалки на лютий 2026 року підкаже, коли активність риби буде найвищою. Місяць розпочнеться з повні 2 лютого – у перші дні кльов очікується слабким. До молодика 17 лютого риба поводитиметься нестабільно і перебірливо реагуватиме на приманки.

Найбільш перспективним для риболовлі стане період зростаючого Місяця з 18 по 28 лютого. Також відносно вдалими можуть бути дні в середині першої декади місяця – з 5 по 10 лютого.

Найкращі дні для риболовлі: 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24 лютого.

дні для риболовлі: 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24 лютого. Хороші дні: 7, 8, 9, 19, 25, 26, 27 лютого.

дні: 7, 8, 9, 19, 25, 26, 27 лютого. Погані дні: 4, 10, 11, 12, 13, 28 лютого.

дні: 4, 10, 11, 12, 13, 28 лютого. Дуже погані дні: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 лютого.

На що краще ловити рибу у лютому?

У лютому рибалкам радять використовувати максимально делікатні снасті: тонкі волосіні діаметром 0,08 – 0,10 міліметра та легкі блешні. На початку місяця щука триматиметься глибоких ям і краще ловитиметься на жерлиці з тонкими флюорокарбоновими повідцями.

Окунь у цей період концентрується на руслових брівках і реагує на акуратну гру блешні та мінімальне підгодовування мотилем. Активність судака залишатиметься точковою: шукати його варто на глибоких коряжниках і кам’янистих перепадах, а найкращий кльов можливий у ранні сутінки.

