Які види риб найкращі для розведення у ставку?

Про те, які переваги для риб має вирощування у ставку, пише FarmVi.

Дивіться також Риболовля без дозволу – коли це законно в Україні та які є обмеження

Як зазначається на ресурсі, створення власного ставка – це можливість спостереження за рибами, але для них це має бути комфортне середовище. Важливо враховувати:

розміри ставка;

кліматичні умови;

типи рослинності.

Звичайно, потрібно враховувати власні уподобання та шукати компроміс із тим, щоб риби могли адаптуватися до відповідного місця перебування.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Найкращим варіантом для розведення у ставках є карась. Це доволі поширений вид риби в українських ставках. Він витримує різні умови й пристосовується до них. Серед переваг такої риби виокремлюють витривалість до низького рівня кисню та невибагливість у догляді, виді кормів.Єдиним недоліком є те, що карась повільно росте.

Ще один вид, який добре підходить для ставків – короп. Він активний і має яскраве забарвлення. Щоправда, він є вибагливим до умов середовища – потребує чистої води та належно забезпечення киснем (оксигенування). Плюси виду в тому, що він швидко росте і вже за кілька років матиме значні розміри.

Товстолобик відомий тим, що очищає водойми від водоростей. Зокрема перевага в тому, що цей вид невибагливий у кормі. Недоліком вважається його вигляд. через те, що рибка маленька, дехто вважає її не такою привабливою, які інші види.

Ще один вид який добре адаптується у ставках – лящ. Але для нього потрібна чиста вода, адже вид вразливий до забруднень. Тож, за цим потрібно буде стежити.

Амур білий з роду Ctenopharyngodon. Ці риби швидко адаптуються до різних умов і швидко зростають. Єдине, що для такого росту потрібен спеціальний корм.

Водночас на ресурсі e-zoo додають, що розводити в ставках можна: золоту рибку (китайський карась), японського коропа, рибу комету, білого та чорного амура, в'юна, уклейку, меченосця, гольяну, верхівку.

Як доглядати за рибами та які особливості створення ставків?

Щоб не нашкодити рибам у ставку потрібно дотримуватись певних правил:

контролювати температуру води;

використовувати фільтри для води;

підбирати відповідні корми до кожного з видів;

слідкувати за рівнем рослинності у водоймі;

регулярно перевіряти якість води та вміст кисню.

Але важливо враховувати також облаштування ставка та поєднання видів. Основна умова, яка спрацює на вигідне розведення риб – це вимоги видів до харчування.

Наприклад, короп кої ідеально вживатиметься з рибками-кометами. Ще один приклад комбінації видів – язь, уклейка, золоті рибки та короп кої.

До того ж до цих видів можна підселити раків чи інших молюсків. Співіснування у таких випадках буде комфортним.

Як розповів Андрій Печений, фахівець в галузі будівництва водної архітектури, для Телеканалу ДАЧА, перед створенням ставка потрібно детально продумати призначення такого об'єкта.

Будівництво ставків є поширеним та ефективним способом зробити свою територію набагато затишнішою. Адже водойма може не тільки прикрасити заміську ділянку, а й слугувати басейном для плавання або розведення риби,

– зазначають на каналі.

Зокрема експерт додає, що призначення ставків може змінюватись і від цього залежать інші характеристики: розмір, глибина, форма. Саме тому перед початком будівництва Андрій Печений радить продумати концепцію. Зокрема якщо планується ставок для риб, потрібно врахувати умови, які стануть комфортним середовищем для живих істот.

Що потрібно знати про риболовлю 2026 року?

У травні 2026 року найбільш вдалі дати для риболовлі з 19 по 24 число. Зокрема для хорошого улову треба враховувати, що в травні риба тримається ближче до берега, найкраще працюють як тваринні, так і рослинні наживки.

Водночас є нерестові та добові обмеження. Наприклад якщо риба не перебуває під забороною вилову через нерест, людина може зловити не більше 3 кілограмів. Допускається також додатковий вилов однієї великої особини з виду.