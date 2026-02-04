Когда в феврале рыба будет клевать лучше всего?

Последний месяц зимы не слишком благоприятный для рыбаков: в феврале лед достигает максимальной толщины, а рыба становится вялой, из-за чего клев заметно ослабевает, сообщают "Факты". Однако, если грамотно спланировать выход на водоем, учитывая лунный календарь и погоду, шансы на успех сохраняются.

Календарь рыбалки на февраль 2026 года подскажет, когда активность рыбы будет самой высокой. Месяц начнется с полнолуния 2 февраля – в первые дни клев ожидается слабым. До новолуния 17 февраля рыба будет вести себя нестабильно и переборчиво реагировать на приманки.

Наиболее перспективным для рыбалки станет период растущей Луны с 18 по 28 февраля. Также относительно удачными могут быть дни в середине первой декады месяца – с 5 по 10 февраля.

Самые лучшие дни для рыбалки: 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24 февраля.

На что лучше ловить рыбу в феврале?

В феврале рыбакам советуют использовать максимально деликатные снасти: тонкие лески диаметром 0,08 – 0,10 миллиметра и легкие блесны. В начале месяца щука будет держаться глубоких ям и лучше ловиться на жерлицы с тонкими флюорокарбоновыми поводками.

Окунь в этот период концентрируется на русловых бровках и реагирует на аккуратную игру блесны и минимальную прикормку мотылем. Активность судака будет оставаться точечной: искать его стоит на глубоких коряжниках и каменистых перепадах, а лучший клев возможен в ранние сумерки.

