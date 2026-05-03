Можно ли ловить рыбу без разрешения?
Любительская рыбалка в Украине бесплатная. Однако нужно ли на нее специальное разрешение – читайте в материале.
Смотрите также Когда рыба клюет лучше всего – календарь рыбалки на май 2026 года
В Центре бесплатной юридической помощи напомнили, что любительская и спортивная рыбалка на украинских водоемах общего пользования не требует специальных разрешений.
Однако на таких началах предусмотрено суточную норму для одного человека – не более 3 килограммов, а также одна дополнительная рыба.
Кроме того, разрешено использовать удочки и спиннинги всех видов с использованием искусственной или естественной приманки, но количество крючков не должно превышать 7 штук на человека.
Также рыбак должен иметь при себе средство для измерения длины "трофеев". Если ему попадется рыбина, размер которой меньше установленных норм, ее следует сразу вернуть в водоем.
Минимальные размеры рыбы / Фото Госрыбагентство
Обратите внимание! Более жесткие правила действуют в период нереста, который обычно длится с апреля до начала лета. В это время придется ограничиться рыбалкой только с берега, двумя крючками или спиннингом с искусственной приманкой.
Напомним, ранее в Украине обсуждали возможность введения рыболовного билета, что позволил бы увеличить суточную норму вылова за отдельную плату, писало Госрыбагентство.
Что стоит знать о других запретах в рыбалке?
К слову, в Украине действует постоянный запрет на вылов краснокнижных биоресурсов, например белуги, севрюги, лосося черноморского. За нарушение грозит немалый штраф, размер которого может достигать 100 тысяч гривен.
Кроме того, до 30 июня для украинцев запрещено ловить раков, а штраф за одну особь – 3 332 гривен.