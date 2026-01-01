Когда в январе лучше всего будет клевать рыба?

Январь – это середина зимы, когда обычно царит устойчивый ледостав и наступает период глухозимья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинское общество охотников и рыболовов. Активность рыбы в это время минимальна из-за толстого льда, недостатка кислорода и стабильных низких температур.

Календарь клева рыбы подскажет лучшее время для рыбалки в январе 2026 года. Успех в январе 2026 года будет зависеть от точного поиска мест стоянки рыбы, использования деликатных снастей и выбора наиболее благоприятных фаз Луны.

Хищник (судак, щука) держится ям и бровок. Во второй половине месяца, в случае потепления или оттепели, возможно кратковременное усиление клева, особенно окуня.

Календарь рыбака на январь / Фото Украинское общество охотников и рыболовов

Клев рыбы зимой зависит от толщины льда, атмосферного давления и фазы Луны. Периоды Новолуния и Полнолуния традиционно менее удачными для рыбалки.

В январе 2026 клев ожидается по такой схеме:

Самый лучший клев: 8, 9,10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27;

8, 9,10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27; Хороший клев: 6, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29;

6, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29; Слабый клев: 1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 30, 31;

1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 30, 31; Плохой клев: 3, 18.

