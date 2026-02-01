Когда ловить рыбу в феврале хуже всего?

Рыболовный календарь на февраль свидетельствует о том, что первая неделя последнего месяца зимы неблагоприятна для рыбалки, сообщают "Факты".

Например плохими для рыбалки считаются 4, 10, 11, 12, 13 и 28 февраля. То есть в эти дни клев будет нестабильным, а потому можно остаться без улова.

Зато совсем неблагоприятными будут 1, 2, 3 февраля, а также период с 14 по 18 февраля. Вероятность клева минимальная, а время на водоеме не принесет желаемого результата.

Таким образом, по возможности нужно выбирать другие дни месяца для того, чтобы порыбачить зимой.

Какую рыбу можно ловить зимой?

Для рыбалки зимой рыбаки часто используют именно удочки с блеснами, поплавочные удочки, или зимние жерлицы, пишут в Закарпатском рыбоохранном патруле.

Впрочем лучше всего использовать именно короткие удочки с катушкой, чтобы регулировать длину волошения. А еще удочки должны быть из материала, что позволит держать их голой рукой. Дело в том, что рыба зимой вялая, а чтобы засечь клев, нужна особая чувствительность.

Рыбалка на окуня

Самый лучший клев окуня зимой – в первые недели после льда. Позже он держится небольшими стайками у берегов и старых русел, а холодная вода заставляет его опускаться на глубину.

Рыбалка на карася

Карась выдерживает воду с низким содержанием кислорода, а холод переживает, зарываясь в ил и впадая в анабиоз. Но эта рыба является теплолюбивой, а потому часто встречается возле теплых источников или электростанций. Ловят его там, где есть окунь и плотва.

Рыбалка на карпа

Зимой карп активен в стоячей воде с илистым дном, возле деревьев, камыша и затопленных предметов. Ловят на зимнюю удочку с мормышкой или блесной.

Почему для приманки используют хлеб?